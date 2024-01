Alpina dévoile la montre chronographe Alpiner Extreme Automatic

La marque horlogère suisse Alpina lève le voile sur sa nouvelle création, la montre chronographe Alpiner Extreme Automatic, un modèle très attendu par les amateurs de montres sportives et fonctionnelles.

Premières impressions et variations de cadrans

Alpina propose cette nouvelle montre en deux versions de cadrans pour satisfaire les goûts variés des amateurs. La première version présente un cadran argenté avec des sous-cadrans noirs, un anneau de cadran noir et une couronne recouverte de caoutchouc noir. La seconde version arbore un cadran bleu marine avec des sous-cadrans blancs, un rehaut blanc et une couronne revêtue de caoutchouc bleu. Les deux modèles affichent une lisibilité optimale grâce à leur agencement clair et fonctionnel.

Fonctionnalités du cadran et résistance à l'eau

Le cadran de l'Alpiner Extreme Chronograph Automatic offre une petite seconde à 9 heures, un compteur 30 minutes à 3 heures et un compteur 12 heures à 6 heures, à côté de la fenêtre de la date. Les aiguilles et les index sont recouverts d'un revêtement lumineux pour une meilleure visibilité dans l'obscurité. Les amateurs de montres sportives apprécieront également la résistance à l'eau de cette montre jusqu'à 200 mètres, idéale pour les activités nautiques et la plongée.

Boîtier et bracelet en acier inoxydable

L'Alpiner Extreme Chronograph Automatic est équipée d'un boîtier en acier inoxydable de 41 mm, avec des poussoirs rectangulaires intégrés de manière harmonieuse. Le boîtier, mélangeant formes rondes et carrées, est partiellement poli et partiellement satiné. La lunette vissée arbore le motif triangulaire emblématique d'Alpina, rappelant le cadran. Le bracelet intégré en acier inoxydable est doté d'un fermoir déployant sécurisé par deux poussoirs latéraux.

Mouvement automatique et réserve de marche

La montre Alpiner Extreme Chronograph Automatic est animée par le calibre automatique AL-730 (Sellita SW510), visible à travers le fond de boîte en verre saphir. Le rotor noir d'Alpina, au centre de ce mouvement, attire immédiatement l'œil. Cette montre dispose d'une impressionnante réserve de marche de 62 heures, permettant à son propriétaire de la porter sans crainte d'un arrêt intempestif.

Prix et disponibilité

L'Alpiner Extreme Chronograph Automatic est proposée au prix de 3 195 $. Les amateurs intéressés par ce nouveau modèle devront surveiller la disponibilité auprès des revendeurs agréés Alpina ou sur le site officiel de la marque.

En somme, l'Alpiner Extreme Chronograph Automatic s'impose comme une montre sportive et élégante, adaptée aux activités aquatiques et offrant des fonctionnalités chronographe pratiques. Son design soigné et ses deux variations de cadrans séduiront les amateurs exigeants à la recherche d'une montre fiable et esthétique.