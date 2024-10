Alerte Collector : Seiko et Porter Classic dévoilent une Presage en édition limitée qui va affoler les passionnés !

Le géant horloger japonais Seiko frappe un grand coup en s’associant à la marque de luxe Porter Classic pour créer une montre d’exception. Cette pièce unique, inspirée du modèle Laurel de 1913, promet de devenir l’objet de tous les désirs des collectionneurs. Plongez dans l’univers raffiné de cette collaboration qui marie héritage horloger et design contemporain.

Une rencontre au sommet entre deux icônes japonaises

Les collaborations horlogères ne sont pas rares, mais quand il s’agit de Seiko, l’événement prend une toute autre dimension. La marque nippone, réputée pour sa rigueur et son excellence technique, sort de sa réserve habituelle pour s’associer à Porter Classic, label de mode haut de gamme. Le résultat ? Une montre Presage en édition limitée qui rend hommage à la passion de Katsuyuki Yoshida, co-fondateur de Porter Classic, pour les montres de poche.

Cette collaboration s’inscrit dans la lignée de la Seiko Presage Craftsmanship Series, une collection qui célèbre le savoir-faire artisanal japonais. La nouvelle référence SPB449J1 puise son inspiration dans un modèle historique : la Laurel, première montre-bracelet fabriquée au Japon en 1913.

Un design vintage revisité pour les amateurs de belles mécaniques

La Seiko Presage x Porter Classic se distingue par son boîtier rond classique de 35 mm de diamètre. Ce choix de taille n’est pas anodin : il rappelle les dimensions des montres du début du XXe siècle, souvent converties à partir de montres de poche. Les attaches à fil, caractéristiques des modèles vintage, viennent renforcer cette esthétique rétro si prisée des collectionneurs.

Le cadran noir en émail laqué constitue le point focal de cette pièce d’exception. Il est sublimé par des chiffres arabes de style Breguet et des aiguilles en forme de lance, le tout dans une élégante teinte argentée. Un compteur 24 heures à 6 heures vient parfaire l’ensemble, ajoutant une touche de sophistication et de fonctionnalité.

Une mécanique de précision signée Seiko

Sous ce cadran d’une rare élégance bat le cœur mécanique de la montre : le calibre 6R5H. Ce mouvement automatique développé en interne par Seiko offre une réserve de marche généreuse de 72 heures. Une prouesse technique qui témoigne de l’expertise horlogère de la marque japonaise.

Le fond du boîtier n’est pas en reste, arborant fièrement la silhouette de Katsuyuki Yoshida. Cette signature discrète mais significative rappelle le caractère exclusif de cette collaboration entre Seiko et Porter Classic.

Un bracelet interchangeable pour plus de polyvalence

Fidèle à l’esprit pratique qui caractérise Seiko, la SPB449J1 est livrée avec deux options de bracelet. Le premier, en cuir cordovan noir, s’accorde parfaitement avec l’élégance sobre du cadran. Pour ceux qui préfèrent une touche plus chaleureuse, un second bracelet en cuir marron est également fourni. Cette polyvalence permet d’adapter la montre à toutes les occasions, du plus formel au plus décontracté.

Une édition limitée qui s’annonce déjà comme un must-have

Avis aux collectionneurs et aux amateurs de belles pièces : la Seiko Presage x Porter Classic SPB449J1 ne sera produite qu’à 500 exemplaires. Une rareté qui ne manquera pas d’attiser les convoitises et qui pourrait bien faire de cette montre un objet de collection très recherché dans les années à venir.

Disponible en précommande sur le site officiel de Seiko, cette édition limitée est proposée au prix de 2 400 euros. Les premières livraisons sont prévues pour novembre 2024, juste à temps pour les fêtes de fin d’année.

Un investissement horloger prometteur

Au-delà de son esthétique séduisante et de sa mécanique irréprochable, la Seiko Presage x Porter Classic représente une opportunité d’investissement intéressante. Les collaborations de Seiko étant rares, cette pièce pourrait bien voir sa valeur augmenter significativement dans les années à venir.

Que vous soyez un fan inconditionnel de Seiko, un amateur de design japonais ou simplement à la recherche d’une montre élégante et unique, la SPB449J1 a tous les atouts pour séduire. Elle incarne à merveille la fusion entre tradition horlogère et modernité, tout en offrant une exclusivité qui saura ravir les collectionneurs les plus exigeants.

N’attendez pas pour réserver votre exemplaire de cette pièce d’exception. La Seiko Presage x Porter Classic s’annonce d’ores et déjà comme l’une des montres les plus convoitées de l’année 2024, alliant avec brio l’héritage centenaire de Seiko et l’esthétique raffinée de Porter Classic. Une collaboration qui marquera sans aucun doute l’histoire de l’horlogerie contemporaine.