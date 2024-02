Adieu montres classiques ? L’invasion des smartwatches par les géants de la technologie

À l'aube d'une nouvelle ère : les géants de la technologie à l'assaut des marques horlogères historiques

L'héritage horloger face à l'innovation technologique

Le monde de l'horlogerie est à un tournant décisif. Avec plus d'un siècle d'histoire, des marques telles que Patek Philippe et Omega incarnent un patrimoine que même le temps semble respecter. Toutefois, les tendances actuelles suggèrent une évolution radicale : les entreprises technologiques pourraient être les futures propriétaires de ces légendes horlogères. La raison en est simple : leur valeur intrinsèque ne se limite pas à leurs produits actuels mais englobe également leur riche histoire et leur identité visuelle.

La renaissance des marques par l'investissement

Dans les années 90 et 2000, le marché du luxe a connu une renaissance en réhabilitant des noms emblématiques grâce aux investisseurs. Ces marques, jadis disparues, ont été revivifiées par l'acquisition de leurs droits intellectuels, souvent accompagnée de leur héritage esthétique et technique. Nous observons ainsi une dynamique où :

Les droits de propriété intellectuelle restent pertinents même après la disparition d'une marque.

L'attrait pour le design et l'histoire demeure un puissant moteur économique.

Quel avenir pour les marques traditionnelles?

Dans un futur proche, il est plausible qu'une grande partie des marques actuelles n'existe plus. Celles qui résisteront seront celles ayant réussi à s'emparer du segment résiduel du marché traditionnel ou celles qui auront intégré le secteur des montres intelligentes. Il est envisageable que les montres dites « intelligentes » ne portent plus ce nom dans quelques décennies, tandis que les montres traditionnelles pourraient se voir attribuer une nouvelle appellation.

L'industrie du luxe pourrait ainsi voir ses géants intemporels comme Tissot se transformer en pionniers du smartwatching tout en préservant leur essence. Dans cet univers où la technologie prime, la question demeure : quels choix feront des institutions telles que Rolex? Continueront-elles à produire uniquement des garde-temps mécaniques ou embrasseront-elles l'avènement technologique?

Vers une symbiose entre tradition et modernité

Cette prospective nous amène à considérer deux scénarios possibles :