A. Lange & Söhne dévoile le Datograph Handwerkskunst : une édition limitée en or jaune pour son 25e anniversaire

La maison horlogère allemande A. Lange & Söhne célèbre les 25 ans de son emblématique modèle Datograph avec une édition limitée exceptionnelle. Le Datograph Handwerkskunst, présenté au salon Watches & Wonders Shanghai 2024, allie savoir-faire traditionnel et innovation technique dans une pièce d’exception limitée à 25 exemplaires.

Un boîtier en or jaune massif

Le Datograph Handwerkskunst arbore un boîtier en or jaune 18 carats de 41 mm de diamètre et 13,1 mm d’épaisseur. Cette pièce se distingue par :

Une couronne de remontoir signée

Deux poussoirs de chronographe

Un correcteur de date à 10 heures

Des verres saphir sur le cadran et le fond

Une étanchéité de 30 mètres

Ce choix de l’or jaune massif, plutôt que l’alliage Honey Gold habituellement utilisé par la marque, souligne le caractère exceptionnel de cette édition anniversaire.

Un cadran en or gravé par tremblage

L’élément le plus remarquable de cette montre est sans conteste son cadran en or massif orné d’une gravure par tremblage. Cette technique d’orfèvrerie confère au cadran un aspect givré d’une grande finesse.

Le design du cadran a été épuré par rapport aux modèles Datograph Up/Down standards :

Suppression de l’indicateur de réserve de marche à 6 heures

Repositionnement des compteurs du chronographe

Ajout de chiffres romains à 2, 6 et 10 heures

La grande date caractéristique de la marque reste présente sous midi, tandis que les index en or jaune appliqués offrent un contraste saisissant avec le fond rhodié noir.

Un mouvement manufacture d’exception

Le Datograph Handwerkskunst est animé par le calibre L951.8, un mouvement chronographe à remontage manuel composé de 426 pièces. Ses caractéristiques techniques incluent :

Une fréquence de 18 000 alternances par heure (2,5 Hz)

Une réserve de marche d’environ 60 heures

43 rubis sertis dans des chatons en or

Fidèle à la tradition A. Lange & Söhne, le mouvement arbore des platines et ponts en maillechort non traité, des vis bleuies et des leviers de chronographe polis noir.

Un bracelet assorti et une édition ultra-limitée

Le Datograph Handwerkskunst est monté sur un bracelet en alligator brun avec surpiqûres grises, assorti aux teintes du cadran. Il est fermé par une boucle déployante en or jaune 18 carats.

Chaque pièce de cette série limitée à 25 exemplaires porte son numéro d’édition gravé sur la tranche du fond transparent.

Un chef-d’œuvre horloger au prix confidentiel

Bien que A. Lange & Söhne ne communique pas le prix de cette pièce d’exception, il est certain qu’il se situera bien au-delà des 100 000 euros. Le Datograph Handwerkskunst représente l’apogée du savoir-faire de la manufacture saxonne et s’adresse aux collectionneurs les plus exigeants.

Cette montre incarne l’excellence horlogère allemande et témoigne de la capacité d’A. Lange & Söhne à repousser les limites de l’art horloger, 25 ans après le lancement du premier Datograph.