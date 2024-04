À la loupe : La montre Batavi Atelier, une élégance formelle inédite chez les micro-marques

La Batavi Atelier marque un tournant pour la marque néerlandaise Batavi avec un design formel raffiné et des éléments rarement vus chez d'autres marques à ce niveau de prix. Voici notre analyse détaillée de ce modèle qui pourrait bien être la perfection incarnée par Batavi.

Un design mature et raffiné

Lancé comme le quatrième modèle de la marque, le Batavi Atelier se distingue nettement de ses prédécesseurs. Exit les couleurs vives et les finitions parfois trop polies, place à une élégance sobre avec un bracelet intégré qui évoque une maturité de design désormais aboutie.

Un boîtier élégant et adapté

Le boîtier de l'Atelier est un modèle de finesse : 39mm de diamètre pour une épaisseur de 11mm et un entre-cornes de 46mm, il présente une courbure délicate qui épouse parfaitement le poignet. Cette conception est idéale pour un poignet de 18 cm, comme le mien. La couronne, bien que fonctionnelle, semble être un ajout tardif par sa taille et son fini tout poli. Un design plus long et mat aurait été préférable.

Un milieu de boîtier audacieux

Le milieu du boîtier est particulièrement attrayant avec ses cavités latérales mates, offrant un contraste saisissant avec le reste du boîtier brossé et la lunette concave polie. Cette caractéristique ajoute un charme indéniable à la montre, bien que les finitions pourraient être plus précises.

Un bracelet confortable et bien pensé

Les maillons du bracelet, rappelant des aimants noirs brillants de ma jeunesse, assurent confort et flexibilité. Le système de libération rapide et le fermoir à profil bas complètent agréablement l'ensemble, alignés parfaitement avec le brossage du boîtier.

Un cadran captivant

Le véritable point fort de l'Atelier réside dans son cadran. Inspiré par la mer, le plus grand ennemi des Pays-Bas, le motif écaille est captivant, jouant avec la lumière grâce à ses pics et vallées bien définis. Disponible en plusieurs couleurs, chaque variante offre une expérience visuelle unique.

Des caractéristiques uniques

Les mains sont squelettisées avec des extrémités lumineuses, et un capuchon rotatif remplace la traditionnelle trotteuse, conservant l'aspect automatique de la montre sans les mouvements saccadés. De plus, les chiffres sont imprimés sous le cristal de saphir pour une clarté optimale, une technique qui, malgré une impression parfois floue, reste impressionnante.

Un mouvement fiable

À l'intérieur, le Batavi Atelier est animé par le calibre automatique Miyota 9039, bien connu pour sa fiabilité et sa réserve de marche de 42 heures. Ce choix de mouvement est judicieux, reflétant le bon rapport qualité-prix de cette montre.

Malgré quelques imperfections, la Batavi Atelier offre une valeur exceptionnelle pour son prix. La montre est actuellement disponible à 479€, après une réduction depuis le prix initial de 578€. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter le site de Batavi.