À la découverte des nouvelles Breitling Navitimer : célébration du 140e anniversaire avec style

Pour son 140e anniversaire, Breitling frappe fort avec le lancement de trois nouvelles montres Navitimer, des créations qui marquent l'histoire de l'aviation et de l'horlogerie. Découvrez les détails de ces chefs-d'œuvre d'ingénierie.

L'héritage Navitimer se poursuit

En 1952, la première montre Navitimer voyait le jour, équipée d'une règle à calcul et d'un chronographe, se révélant rapidement indispensable pour les pilotes. Depuis, cette montre est devenue emblématique de la marque Breitling, symbole de précision et de fiabilité. Pour célébrer le 140e anniversaire de Breitling, trois nouveaux modèles Navitimer font leur apparition, témoignant de l'engagement continu de la marque envers l'excellence.

La Navitimer Automatique 41

La Navitimer Automatique GMT 41

La Navitimer B12 Chronographe 41 Cosmonaute, édition limitée

Navitimer Automatique 41 : simplicité et élégance

Le modèle Navitimer Automatique 41 se distingue par sa simplicité. Avec un boîtier de 41 mm de diamètre, cette montre propose une étanchéité jusqu'à 30 mètres, un choix entre différents matériaux de boîtier et de bracelet, et un mouvement Breitling Calibre 17 certifié COSC. Disponible en acier, en bicolore or rouge 18 carats et acier, ainsi qu'en or rouge 18 carats, cette montre reflète le luxe et la performance.

Options de cadrans en bleu, vert, ou bleu glace pour les modèles en acier

Cadran argenté pour les versions en or rouge ou bicolore

Bracelet Navitimer ou sangle en cuir

Navitimer Automatique GMT 41 : voyagez avec style

La Navitimer Automatique 41 GMT apporte une touche supplémentaire avec sa fonction GMT, permettant aux voyageurs de suivre deux fuseaux horaires simultanément. Cette montre, disponible en acier ou en or rouge 18 carats, est équipée du mouvement Breitling Calibre 32, certifié COSC, assurant une réserve de marche de 42 heures.

Cadran disponible en noir, argent, ou bleu glace pour l'acier, et en vert pour l'or rouge

Fonction GMT avec aiguille 24 heures indépendante

Dateur à 6 heures

Navitimer B12 Chronographe 41 Cosmonaute : une légende renouvelée

L'édition limitée Navitimer B12 Chronographe 41 Cosmonaute s'inspire de la montre portée par l'astronaute Scott Carpenter en 1962, devenant ainsi le premier chronographe suisse dans l'espace. Avec un boîtier en or rouge 18 carats, cette montre dispose d'un mouvement Breitling Manufacture Calibre B12, garantissant une précision exceptionnelle.

Édition limitée à 250 exemplaires

Affichage 24 heures, fidèle à l'original porté par Scott Carpenter

Fond transparent révélant le mouvement et gravé avec la mention « First Swiss Wristwatch in Space »

Une question de prix

Le prix des nouvelles Navitimer varie en fonction du modèle et du matériau, allant de 4 760 € pour les modèles en acier avec bracelet en cuir à environ 32 170 € pour les modèles en or rouge avec bracelet en or. La Navitimer B12 Chronographe 41 Cosmonaute, quant à elle, est proposée à environ 20 080 €, exclusivement disponible via les boutiques en ligne et en magasin de Breitling.

Navitimer Automatique 41 à partir de 4 760 €

Navitimer Automatique 41 GMT à partir de 5 240 €

Navitimer B12 Chronographe 41 Cosmonaute à environ 20 080 €

Ces nouvelles montres Breitling Navitimer célèbrent non seulement un anniversaire majeur mais perpétuent également l'héritage d'innovation et de précision de la marque. Un véritable témoignage de l'histoire de l'aviation et de l'horlogerie, ces montres sont destinées à ceux qui apprécient l'excellence et le design intemporel.