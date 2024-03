À la découverte de la Parmigiani Tonda PF Chronographe Acier : Une élégance sans pareil

La Parmigiani Tonda PF Chronographe Acier se démarque comme une montre spécialement conçue pour le luxe et la raffinerie, idéale pour une journée printanière à bord d'une Maserati ou d'une Aston Martin à St. Tropez, Portofino ou Monte Carlo.

Un charme impressionnant

Malgré son idéalisation pour les destinations luxueuses, la Parmigiani Tonda PF Chronographe Acier brille par son charme unique, grâce à son boîtier en acier inoxydable de 42mm. Son design, qui combine légèreté et sophistication, est parfaitement adapté pour une élégance quotidienne.

Design et finitions

Ce modèle reste fidèle à l'ADN de Parmigiani avec ses 220 cannelures sur la lunette ultra-fine et ses attaches en forme de courbe française, offrant un jeu de lumière saisissant. L'alternance de finitions brossées et polies renforce le sentiment de qualité et de luxe au poignet, tout en maintenant une résistance à l'eau respectable de 100 mètres.

Un cadran de minimalisme luxueux

Le cadran de la Parmigiani Tonda PF Chronographe Acier prône un minimalisme de luxe, avec un espace négatif prédominant et un équilibre visuel. L'absence de matière lumineuse et la texture guillochée grain d'orge confèrent à ce modèle une esthétique à la fois riche et subtile, accentuée par sa couleur « Platinum Blue ».

Un mouvement impressionnant

Le mouvement automatique chronographe PF070 de Parmigiani, visible à travers le fond de boîte, est un spectacle en soi avec sa finition ornée et sa réserve de marche de 65 heures. Certifié chronomètre COSC, il offre une précision et une action des poussoirs remarquables.

Le bracelet semi-intégré

Le bracelet à trois maillons de la ligne Tonda est un élément clé de son identité, avec un fini brossé et poli qui reflète le souci du détail de Parmigiani. L'intégration sans faille du bracelet assure une transition naturelle et élégante autour du poignet.

Tout en évoquant un luxe aspiratif spécifique, la Parmigiani Tonda PF Chronographe Acier se distingue par son caractère unique et sa finition exquise. Elle représente une alternative distincte et charismatique aux principaux acteurs du segment des montres sportives intégrées, malgré un prix de 30 500 CHF qui reflète son positionnement haut de gamme. Disponible dès maintenant chez les revendeurs agréés. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web de la marque.