À la découverte de la Bell & Ross BR-X5 Green LUM : Une montre luminescente qui défie les conventions

La Bell & Ross BR-X5 Green LUM s'annonce comme une véritable prouesse dans le monde de l'horlogerie, alliant une technologie de luminescence avant-gardiste à un design audacieux. Cette montre n'est pas seulement un objet de curiosité mais une révolution esthétique et technique.

Une première impression trompeuse

Contrairement aux attentes suscitées par les photos de presse, la couleur du boîtier de la BR-X5 LUM est bien plus séduisante en personne. Loin de l'aspect verdâtre peu engageant, le boîtier présente un blanc plus pur, rendant la montre nettement plus attrayante. Avec ses dimensions de 41 mm de largeur et 12,8 mm d'épaisseur, et étanche jusqu'à 100 mètres, elle conserve les proportions robustes de la BR X-5 standard, tout en offrant un confort notable grâce à son bracelet en caoutchouc.

Un boîtier luminescent révolutionnaire

Le secret de la luminescence de la BR-X5 LUM réside dans l'utilisation du matériau composite LM3D, permettant au boîtier, à l'insert de la lunette, ainsi qu'aux parties supérieure et inférieure du boîtier, de briller. Entourant le conteneur du boîtier en titane DLC grade 2 noir, cette innovation offre une lumière uniforme et suffisamment brillante, même si elle tend vers un bleu plus discret que sur les clichés promotionnels.

Des nuances de couleurs audacieuses

La montre révèle un jeu de couleurs surprenant entre les aiguilles, le boîtier, et l'impression du cadran. Malgré une disparité de teintes, la luminescence maintient une cohérence, projetant un défi esthétique avec ses aiguilles jaunes contrastant sur un fond vert-blanc. Cette divergence pourrait s'estomper avec le temps, offrant une perspective moins critique et plus appréciée de son design unique.

Un cadran exceptionnel dans sa conception

La disposition du cadran de la BR-X5, avec ses aiguilles et index en capsule et l'absence de coins aigus, confère à la montre un aspect arrondi et doux. Cependant, l'absence de luminescence sur la roue de date soulève des questions quant à la cohérence de cette décision avec le concept global de la montre. Une date standard aurait peut-être suffi, mais l'audace est de mise chez Bell & Ross.

Une mécanique de précision

Le cœur de la BR-X5 est animé par le calibre BR-CAL.323, un mouvement automatique suisse exclusif à Bell & Ross, certifié chronomètre COSC, offrant une réserve de marche de 70 heures. Visible à travers un fond en saphir fumé, ce mouvement marque une étape importante pour la marque, qui s'éloigne des calibres Sellita pour ses montres de production en série.

Un ajout novateur à toute collection

Bien plus qu'une simple montre, la Bell & Ross BR-X5 Green LUM se positionne comme un complément ludique et original à une collection déjà fournie. Avec un prix de 11 000 € et limitée à 500 pièces, elle est destinée à devenir un objet de convoitise pour les amateurs d'horlogerie recherchant à la fois innovation et exclusivité.

Pour plus d'informations sur cette montre révolutionnaire, visitez le site de Bell & Ross. Cette exploration de la BR-X5 Green LUM révèle une montre qui, au-delà de ses particularités luminescentes, incarne l'audace et l'innovation, promettant de marquer les esprits et d'illuminer les collections.