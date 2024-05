La Hermès Cut, une montre simple mais profondément sophistiquée

La nouvelle collection Hermès Cut allie subtilement finesse horlogère et volumes élégants. Découvrez comment cette montre au design minimaliste révolutionne l'horlogerie féminine avec son boîtier unique et son mouvement manufacture.

Hermès, une maison horlogère reconnue

En l'espace de 46 ans, Hermès est passée du statut de créateur de montres mode à celui d'acteur incontournable de l'horlogerie haut de gamme. Ces 10 dernières années, la maison a relevé le défi de produire des complications créatives et de magnifiques pièces d'art horloger, égalant la qualité des meilleures marques suisses. Ses efforts ont été récompensés par de multiples prix au GPHG.

La Hermès Cut, une montre pensée pour les femmes

Malgré son esthétique épurée et sa fonction d'affichage de l'heure uniquement, la Hermès Cut est loin d'être simpliste. Au contraire, elle offre une sophistication tout en volumes :

Un boîtier inspiré de formes simples et de lignes essentielles, signature du style Hermès

Un subtil mélange d'angles vifs et de courbes douces

Une forme unique décrite comme « un rond dans un cercle »

Ce design original est le fruit du travail conjoint des équipes d'Hermès Horloger en Suisse et de la direction stylistique d'Hermès Paris. Il incarne une nouvelle vision de la montre féminine, destinée aux femmes modernes, élégantes et accomplies.

Un mouvement manufacture pour la première fois

Grande première, la Hermès Cut est équipée d'un calibre manufacture, le H1912 à remontage automatique. Un choix fort qui témoigne de l'engagement d'Hermès dans l'horlogerie féminine haut de gamme.

Comme la H08 pour homme lancée en 2021, la Hermès Cut affiche une personnalité vibrante et un esprit urbain. Pour s'adapter au style de vie dynamique des femmes modernes, elle propose un système de bracelets interchangeables :

Bracelet en métal

Bracelets en caoutchouc dans une multitude de couleurs vitaminées : blanc, orange, gris perle, gris étain, glycine, vert criquet, bleu jean ou capucine

Des détails soignés

La Hermès Cut regorge de détails raffinés qui n'échappent pas à l'œil averti des passionnés :

Une nouvelle typographie contemporaine et sportive pour les chiffres

Une couronne positionnée à 2h pour préserver la fluidité des courbes du boîtier

Un bracelet en caoutchouc reprenant la silhouette ergonomique du boîtier

Un cadran opalin argenté avec chiffres traités PVD gris et superluminova

Avec son design unique, son mouvement manufacture et son excellent rapport qualité-prix, la Hermès Cut a tous les atouts pour devenir la montre féminine de l'année. Et ce n'est qu'un début, comme le laisse entendre Philippe Delhotal, directeur créatif d'Hermès Horloger : « Ne jamais dire jamais, peut-être devrions-nous laisser les choses se faire avec le temps. » De belles perspectives d'évolution pour cette montre d'exception.

Caractéristiques techniques de la Hermès Cut

Mouvement : Calibre H1912, remontage automatique, réserve de marche de 50 heures

Calibre H1912, remontage automatique, réserve de marche de 50 heures Fonctions : Heures, minutes et secondes

Heures, minutes et secondes Boîtier : 36 mm, acier, acier et diamants, acier et or, acier et or avec diamants, étanche à 100 m

36 mm, acier, acier et diamants, acier et or, acier et or avec diamants, étanche à 100 m Bracelet : Bracelet assorti ou bracelet en caoutchouc blanc, orange, gris perle, gris étain, glycine, vert criquet, bleu jean ou capucine

Bracelet assorti ou bracelet en caoutchouc blanc, orange, gris perle, gris étain, glycine, vert criquet, bleu jean ou capucine Prix : De 6 275 € (acier sur caoutchouc) à 21 900 € (acier et or avec diamants sur bracelet)

La Hermès Cut incarne parfaitement la philosophie de la maison : un savoir-faire artisanal traditionnel allié aux matériaux les plus nobles, pour des créations innovantes, confortables et durables, qui allient beauté et praticité.

Avec son boîtier aux formes inédites, son mouvement manufacture et ses possibilités de personnalisation, cette montre séduira aussi bien les femmes en quête d'une pièce horlogère exceptionnelle que les hommes sensibles à son design original.

Nul doute que la Hermès Cut va tracer son chemin et s'imposer comme une nouvelle icône de l'horlogerie féminine, portée par le prestige intemporel de la maison Hermès. Une montre appelée à traverser les époques avec élégance et distinction, fidèle à l'esprit visionnaire de ses créateurs.