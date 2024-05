7 montres époustouflantes avec mouvements maison pour les passionnés d’horlogerie !

Vous recherchez un chronographe doté d'un mouvement entièrement manufacturé en interne ? Nous avons sélectionné pour vous sept modèles exceptionnels, issus des plus grandes marques horlogères. Découvrez ces garde-temps d'exception, alliant technicité, précision et élégance.

L'Omega Seamaster Planet Ocean 600M Chronograph, une montre anti-magnétique

La Seamaster Planet Ocean 600M Chronograph d'Omega est l'un des chronographes les plus modernes et les plus robustes du marché. Son boîtier, disponible en acier inoxydable, en titane ou en or Sedna (or rose), offre une étanchéité jusqu'à 600 mètres de profondeur. Sa lunette en céramique résiste aux rayures, tandis que son fond transparent dévoile son mouvement manufacture ultra-moderne et anti-magnétique. Grâce à l'utilisation de composants entièrement anti-magnétiques, une cage de Faraday devient inutile. Ce modèle est proposé à partir de 7 500 € en version acier avec lunette en céramique (45,5 mm, mouvement manufacture 9900, remontage automatique, chronomètre).

La Datograph Auf/Ab de A. Lange & Söhne, une merveille d'élégance

La Datograph Auf/Ab de A. Lange & Söhne allie beauté et praticité. Ses nombreuses indications (heure, temps écoulé, grande date, réserve de marche et échelle tachymétrique) sont disposées avec une élégance remarquable sur le cadran. Le mécanisme, visible à travers le fond saphir, arbore tous les signes distinctifs de la qualité Glashütte. Parmi ses autres atouts, citons sa fonction flyback et sa généreuse réserve de marche de 60 heures. Ce modèle en platine de 41 mm, équipé du calibre manufacture L.951.1 à remontage manuel, est proposé à 82 000 €.

La Hublot Big Bang Unico Titanium, un look high-tech saisissant

La Big Bang Unico de Hublot ne manque pas d'arguments, à commencer par sa fonction flyback permettant de chronométrer, remettre à zéro et redémarrer le chronographe à l'aide du poussoir inférieur. Ajoutez à cela une réserve de marche de trois jours, une étanchéité à 100 mètres et un système de changement rapide des bracelets. Mais l'atout principal de ce best-seller réside dans son esthétique high-tech, avec son boîtier multi-pièces, son cadran squelette et son bracelet en caoutchouc rainuré. La version en titane de 45 mm, animée par le calibre manufacture HUB1242 Unico à remontage automatique, est proposée à 18 000 €.

La Breitling Navitimer GMT Aurora Blue, une montre de calcul iconique

La particularité de la Navitimer de Breitling, dont la saga a débuté il y a 65 ans, réside dans sa lunette à règle à calcul circulaire permettant de déterminer des données de vol telles que la consommation de carburant. D'un point de vue horloger, ce chronographe emblématique se distingue depuis de nombreuses années par son mouvement manufacture, doté à la fois d'une commande par roue à colonnes haut de gamme et d'un embrayage vertical moderne, garantissant une réserve de marche accrue de 70 heures. Il est désormais proposé en version bleue avec un second fuseau horaire. Le modèle en acier de 48 mm, équipé du calibre manufacture B04 à remontage automatique (chronomètre), est proposé à 8 400 €.

La Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, une icône inrayable

Cette Cosmograph Daytona de Rolex, chronographe emblématique inspiré par l'univers de la course automobile, a bénéficié d'une mise à jour en 2016, pour la première fois depuis des années. Outre les modifications apportées au cadran, l'amélioration la plus significative a été l'ajout d'une lunette en céramique pour protéger l'échelle tachymétrique, autrefois fragile, des rayures – un élément aussi essentiel à ce chronographe sportif que le moteur l'est à une voiture. Sous son capot bat le célèbre calibre manufacture 4130, avec sa réserve de marche de trois jours et son spiral Parachrom bleu maison, résistant aussi bien aux perturbations magnétiques qu'aux chocs. La version en acier avec lunette en céramique (40 mm, calibre manufacture 4130, remontage automatique, chronomètre) est proposée à 11 200 €.

Étanchéité jusqu'à 100 mètres

Réserve de marche de 72 heures

Certifié chronomètre

La Patek Philippe Référence 5170R, l'essence du chronographe

Patek Philippe a enrichi son portfolio en 2009 avec le lancement du calibre CH 29-535 PS à remontage manuel, premier mouvement chronographe manufacturé en série par la marque, dépourvu de fonctions additionnelles. La référence masculine 5170 a fait son apparition en 2010 en or jaune, puis en or gris et désormais en or rose, avec cadran argent ou noir. La version sombre est la plus saisissante à ce jour, apportant une touche sportive inédite à ce séduisant chronographe. Le modèle en or rose de 39,4 mm, équipé du calibre manufacture CH 29-535 PS à remontage manuel, est proposé à 73 500 €.

La Zenith El Primero 36,000 VPH Classic Cars, une légende intemporelle

Les compteurs tricolores sont la signature de ce légendaire chronographe haute fréquence Zenith, dont la fréquence de balancier autorise des mesures au 1/10e de seconde. Légendaire aussi, le calibre El Primero : présenté au public en janvier 1969 comme le premier chronographe automatique au monde, ce mouvement fonctionnel et séduisant, à roue à colonnes, n'a jamais fait l'objet de révisions majeures. La version en acier de 42 mm, équipée du calibre manufacture 400 à remontage automatique (chronomètre), est proposée à 6 000 €.

Ces sept chronographes d'exception, dotés de mouvements manufactures, incarnent le savoir-faire horloger dans ce qu'il a de plus prestigieux. Alliant performances, précision et élégance, ils sauront séduire les passionnés les plus exigeants, en quête de garde-temps hors du commun. Que vous succombiez au charme intemporel d'une Zenith El Primero, à la sportivité high-tech d'une Hublot Big Bang Unico ou à la sophistication d'une A. Lange & Söhne Datograph, vous ne pourrez qu'être conquis par ces montres d'exception, véritables concentrés de technologie et de passion horlogère.