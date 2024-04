60 jours d’autonomie avec un usage quotidien : la smartwatch sportif la plus endurante de 2024

Un appareil complet qui enregistre toutes les données clés pour optimiser l'entraînement ou la pratique de toute activité sportive. Les montres intelligentes sportives sont devenues indispensables pour de nombreux passionnés de sport et d'aventure.

Elles contrôlent la distance et le rythme, mesurent la fréquence cardiaque, créent des alertes, fournissent des informations sur les données collectées et offrent toutes sortes de fonctionnalités telles que le GPS ou même la possibilité d'écouter de la musique. Cependant, certains modèles, comme le Suunto Vertical, vont encore plus loin en offrant des prestations exceptionnelles, notamment une autonomie spectaculaire.

Présentation du Suunto Vertical, un allié de confiance

Le Suunto Vertical est une smartwatch sur lequel on peut compter, devenant un compagnon indispensable pour les aventures, les entraînements et les expéditions. Équipé de cartes outdoor hors ligne, de GPS/GNSS à double bande, de plus de 95 modes sportifs, et surtout, de jusqu'à 60 jours d'autonomie avec un usage quotidien, ce modèle fabriqué en Finlande utilise de l'énergie renouvelable et présente des caractéristiques fascinantes selon la version choisie. Il est disponible en trois variantes :

Steel, proposé en noir, vert lime, bordeaux et beige sable.

Steel Solar, disponible en orange, noir et beige sable.

Titanium Solar, en orange, noir, vert militaire et beige sable.

Ces modèles se distinguent non seulement par leurs couleurs mais aussi par leurs fonctionnalités, les versions Steel Solar et Titanium Solar intégrant un chargement solaire qui prolonge encore leur autonomie.

Résistance et engagement environnemental

Les montres Suunto Vertical sont conformes aux normes militaires, résistantes à l'eau jusqu'à 100 mètres de profondeur et sont fabriquées avec des matériaux tels que le cristal de saphir, l'acier inoxydable et le titane. L'engagement de Suunto envers l'environnement est notable, car la Suunto Vertical est une smartwatch produit en utilisant de l'énergie 100% renouvelable. De plus, la compagnie compense les émissions de carbone grâce à un projet de reforestation dans le sud-est de l'Afrique.

Caractéristiques techniques du Suunto Vertical

Un des points forts du Suunto Vertical réside dans ses cartes intuitives, qui offrent toutes les informations nécessaires sur l'environnement. Ces cartes montrent des détails comme les courbes de niveau, les points d'eau, les chemins et autres références importantes, et sont disponibles en trois styles différents. De plus, toutes ses fonctions peuvent être utilisées sans nécessité de connexion Internet.

Équipé d'un altimètre, d'un baromètre et d'une boussole

Système d'alarme pour les tempêtes et prévisions météorologiques toujours à jour

Un outil de formation avancé

Comme tout smartwatch sportif qui se respecte, la Suunto Vertical est doté d'outils destinés à l'entraînement quotidien. Elle est équipé de plus de 95 modes sportifs spécialisés pour diverses disciplines telles que le cyclisme, le ski de fond, la natation et l'athlétisme. Elle offre également un suivi personnalisé de l'activité sportive, qui aide à analyser le progrès et la récupération, des informations précieuses pour optimiser et améliorer les performances.

Autonomie de la batterie du Suunto Vertical

Bien que la Suunto Vertical offre de nombreux atouts, l'autonomie de sa batterie est sans doute la caractéristique la plus remarquable. En effet, elle peut atteindre jusqu'à 60 jours en utilisation quotidienne, et ce n'est pas tout : les modèles Solar et Titanium

Solar peuvent voir leur batterie durer jusqu'à un an. Avec l'utilisation du GPS, l'autonomie peut atteindre 85 heures en réglage de haute précision, et 60 heures pour les modèles supérieurs du Suunto Vertical.

En résumé, la Suunto Vertical est bien plus qu'une simple montre ; c'est une technologie portable qui s'intègre parfaitement à un mode de vie actif sans compromettre l'esthétique ou la performance. Avec sa conception robuste, ses capacités environnementales responsables et son autonomie inégalée, la Suunto Vertical est conçu pour exceller dans tous les environnements et toutes les conditions.