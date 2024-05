6 montres Art Déco à couper le souffle : Voyagez dans le temps et le style !

L'Art Déco, ce mouvement artistique qui a marqué les années 1920 et 1930, continue d'inspirer les créateurs de montres les plus talentueux. Découvrez notre sélection de six garde-temps exceptionnels qui rendent hommage à cette époque fastueuse, alliant géométrie, élégance et audace.

Tissot Heritage Petite Seconde : l'authenticité à prix doux

Dévoilée lors du Baselworld 2018, la Tissot Heritage Petite Seconde a su séduire les amateurs de montres vintage. Avec son cadran brossé, ses grands chiffres arabes imprimés et son logo Tissot d'époque, elle incarne l'essence même de l'Art Déco. Proposée à seulement 995 €, cette pièce allie style et accessibilité.

Tissot s'inspire ici de ses montres antimagnetiques des années 1930 et 1940, reconnues pour leur cadran épuré, leur boîtier en acier et leur mouvement de qualité. Un hommage réussi à l'histoire de la marque.

Panerai Radiomir 1940 3 Days Acciaio : l'élégance florentine

La maison Panerai puise son inspiration dans ses origines florentines pour créer deux nouvelles versions de sa Radiomir 1940 3 Days Acciaio. Les cadrans, déclinés en ivoire (réf. PAM00791) et en noir (réf. PAM00790), reprennent le design d'une horloge à balancier exposée dans la boutique historique de la marque sur la Piazza San Giovanni.

Logées dans un boîtier en acier poli de 47 mm, ces montres arborent de larges chiffres Art Déco, un chemin de fer minuterie périphérique et des aiguilles en forme de lance. Un subtil mélange de tradition et de modernité, proposé au prix de 9 200 €.

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Small Seconds : l'icône intemporelle

Avec son boîtier rectangulaire aux lignes géométriques, la Reverso de Jaeger-LeCoultre est l'une des montres les plus emblématiques de l'Art Déco. Elle partage d'ailleurs de nombreux codes esthétiques avec le célèbre Chrysler Building de New York, chef-d'œuvre architectural de cette période.

La nouvelle Reverso Tribute Small Seconds rend hommage aux premiers modèles apparus en 1931. Dotée d'un boîtier en acier et d'un cadran rouge bordeaux assorti à son bracelet en cuir signé Casa Fagliano, cette pièce incarne l'élégance intemporelle. Prix : 7 900 €.

Bulova Joseph Bulova Collection : le retour aux sources

Lors du Baselworld 2019, Bulova a créé la surprise en lançant une collection de 16 montres en édition limitée, inspirées de ses modèles emblématiques des années 1920 à 1940. Baptisée Joseph Bulova Collection, cette ligne revisite des pièces mythiques comme la Commodore, la Banker et la Breton.

Proposées dans différents styles de boîtiers (tank, tonneau, rond), ces montres sont animées par un mouvement suisse Sellita SW200, visible à travers un fond saphir. Chaque modèle est limité à 350 exemplaires, avec des prix allant de 995 € à 1 495 €.

Cartier Privé Tonneau : le retour d'une légende

Si les designs iconiques de Cartier, comme la Tank et la Santos, sont indéniablement marqués par l'Art Déco, c'est avec la ligne Privé que la maison rend hommage à son modèle Tonneau de 1906. Proposée en version deux aiguilles en or rose et en platine, ainsi qu'en version squelette à double fuseau horaire, cette collection incarne l'essence du style Cartier.

Le boîtier Privé, fidèle à l'original de 1906, épouse les courbes du poignet grâce à sa forme oblongue et ses vis de fixation de style « gunsmith ». Un hommage à l'histoire de la marque, avec des tarifs allant de 22 400 € pour la version or rose à 26 200 € pour la version platine limitée à 100 exemplaires.

Vacheron Constantin Historiques 1921 American : l'audace de l'asymétrie

En 2017, Vacheron Constantin a lancé une version mid-size de son emblématique Historiques 1921 American. Basée sur un modèle de 1921 produit en seulement 12 exemplaires jusqu'en 1931, cette montre se distingue par son cadran incliné à 45 degrés, conçu à l'origine pour les automobilistes américains.

La version 36,5 mm (réf. 1100S/000R-B430) reprend fidèlement les codes esthétiques du modèle vintage, tout en y ajoutant une touche de luxe moderne. Boîtier coussin en or rose, cadran grené avec chiffres arabes Breguet et petite seconde décentrée à 3h, cette pièce certifiée Poinçon de Genève est proposée au prix de 28 600 €.

Ces six montres exceptionnelles prouvent que l'Art Déco, près d'un siècle après son apogée, continue d'inspirer les créateurs horlogers les plus talentueux. En alliant géométrie, élégance et audace, elles nous invitent à un fascinant voyage dans le temps et le style.