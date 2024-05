5 montres Rolex abordables pour les nouveaux collectionneurs

Rolex est la marque de montres la plus reconnaissable et la plus convoitée au monde, avec des prix qui peuvent être prohibitifs pour certains. Cependant, nous avons trouvé cinq modèles populaires de montres Rolex disponibles, soit neufs chez les détaillants agréés, soit sur le marché secondaire, qui offrent des prix accessibles (pour Rolex, c'est-à-dire) pour les collectionneurs cherchant à dépenser moins de 10 000 $.

1. Rolex Oyster Perpetual

Rolex la qualifie de quintessence de l'Oyster, et d'expression la plus pure du concept Oyster. Il est difficile de contredire cela, et cette montre offre un excellent point d'entrée dans l'univers Rolex.

L'Oyster Perpetual offre à son propriétaire bon nombre des avancées pour lesquelles Rolex est connue, y compris certains des meilleurs développements techniques. Le boîtier en acier inoxydable 904L de 36 ou 41 mm est étanche à 100 mètres. La section centrale du boîtier est usinée dans un bloc d'acier massif. La couronne utilise le système breveté Twinlock pour tenir les éléments à distance, et le verre saphir est pratiquement inrayable.

Les deux tailles du modèle sont animées par le calibre manufacture à remontage automatique Rolex 3230. Ce mouvement porte la certification officielle de chronomètre suisse et, comme tous les mouvements Rolex, il est réputé pour sa précision et sa fiabilité, tout en offrant une solide réserve de marche de 70 heures. La précision est rendue possible par un balancier à spiral libre, prisé des collectionneurs et que l'on trouve dans les plus beaux mouvements. Le spiral Parachrom bleu breveté offre une excellente protection contre les chocs, les champs magnétiques et les variations de température. L'Oyster Perpetual débute à 5 600 $ au détail.

2. Rolex Explorer

La Rolex Explorer est une véritable icône, non seulement pour Rolex, mais aussi dans le monde plus vaste des garde-temps robustes et de précision. Elle a notamment accompagné Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay lorsqu'ils sont devenus les premiers à atteindre le sommet de l'Everest en mai 1953. Cet exploit est l'un des nombreux, mais il est emblématique de l'esprit d'aventure qui guide à la fois Rolex dans sa quête de perfection, et ceux qui considèrent leur Explorer comme un élément essentiel de leur réussite.

Relancée en 2010, l'Explorer reste fidèle à l'héritage qui remonte à 1953. Les index et aiguilles luminescents bleus Chromalight assurent une excellente visibilité en toutes circonstances. En 2021, Rolex a présenté la dernière mise à jour de la collection, mettant en avant une nouvelle version de 36 mm disponible en acier ou en bicolore – qui, sur le plan du style, est très similaire aux 39 mm introduits précédemment, avec un boîtier Oyster, une couronne Twinlock et le cadran Explorer signature.

À l'intérieur, le calibre 3230 à remontage automatique est aussi robuste que précis, capable d'une réserve de marche de 70 heures. Bien sûr, le mouvement est un chronomètre officiellement certifié. Le balancier à spiral libre est ajusté avec précision entre deux amortisseurs de chocs Paraflex, développés et brevetés par Rolex. Le spiral Parachrom bleu assure une grande précision de chronométrie. Le bracelet est équipé du fermoir breveté Oysterlock, et du système de confort Easylink, qui permet à l'utilisateur d'allonger le bracelet de 5 mm. La Rolex Explorer est proposée à partir de 6 450 $ au détail.

3. Rolex Datejust II

La Rolex Datejust est la montre par excellence qui « va partout, fait tout ». Lorsque les hommes disent vouloir une montre qu'ils peuvent porter aussi bien avec un jean qu'avec un costume, c'est la recommandation incontournable. La Datejust définit la polyvalence.

La Datejust représente également un autre design Rolex intemporel et qui a fait ses preuves. Bien qu'elle ait été mise à jour depuis sa création en 1945, elle reste un talisman de goût et de raffinement instantanément reconnaissable. En 2009, la marque a lancé la Datejust II qui, bien qu'elle ait été abandonnée en 2016 avec le lancement de la Datejust 41, représente néanmoins certaines des options les plus abordables de la collection moderne de Rolex sur le marché secondaire. Avec son diamètre de 41 mm, cette incarnation satisfait le désir d'un garde-temps qui fait une déclaration audacieuse au poignet.

La Datejust II est la seule montre parmi nos sélections à offrir l'une des améliorations techniques les plus largement reconnaissables de Rolex : la loupe Cyclope au-dessus de la date. Inventée par Rolex en 1953, la loupe grossit la date 2,5 fois, la rendant beaucoup plus facile à lire. L'affichage de la date lui-même offre à la fois une correction rapide via la couronne, et un changement instantané.

Le boîtier Oyster en acier inoxydable 904L est disponible avec une autre caractéristique instantanément identifiable de Rolex : la lunette cannelée. Lorsque l'Oyster a fait ses débuts en 1926, les cannelures étaient fonctionnelles – elles permettaient de saisir la couronne pour la visser sur le boîtier afin de garantir une étanchéité parfaite. Le calibre 3136 à remontage automatique porte la désignation « Chronomètre », décernée par le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC). Il dispose du balancier Microstella à inertie variable, des amortisseurs de chocs Paraflex, et du spiral Parachrom avec courbe terminale Breguet pour une meilleure précision de chronométrie. La Rolex Datejust II débute à un prix de détail de 9 100 $.

4. Rolex Submariner

La Rolex Submariner est instantanément reconnue partout dans le monde. Elle incarne la précision sous pression, et elle dégage un sens de l'aventure. Créée en 1953, elle a été la première montre étanche à une profondeur de 100 mètres.

Nous avons sélectionné le modèle dit « sans date » pour notre étude, la référence 124060, car elle représente le point d'entrée dans le monde de la Submariner. Beaucoup pensent qu'elle représente également la Submariner sous sa forme la plus pure. Les modèles originaux ne comportaient pas de date, et ce garde-temps est, après tout, un outil pour les plongeurs, qui ont rarement besoin de connaître la date lorsqu'ils sont sous la mer. Sans date, la montre offre un affichage ininterrompu de l'heure – une exigence pour les aventuriers de tous types. Rolex l'appelle l'archétype de la montre de plongée. Cela résume assez bien les choses.

Aujourd'hui, le boîtier Oyster en acier inoxydable 904L offre une étanchéité à 300 mètres. L'affichage Chromalight bleu, protégé par un verre saphir, assure une excellente visibilité. La couronne Triplock brevetée est réservée aux garde-temps Rolex conçus pour visiter les grandes profondeurs. La lunette tournante 60 minutes avec insert en céramique Cerachrom résistant aux rayures permet aux plongeurs de chronométrer leurs plongées. Le marqueur zéro triangulaire de la lunette brille en bleu Chromalight. Les plongeurs apprécient également le bracelet Oyster équipé du système Glidelock pour un réglage fin de la longueur du bracelet.

La précision du chronométrage est particulièrement importante sous l'eau, et le calibre 3230 à remontage automatique de la Submariner inspire confiance avec sa certification de chronomètre COSC. Le cœur du mouvement dispose d'un spiral Parachrom bleu et d'amortisseurs de chocs Paraflex haute performance qui offrent ensemble une excellente stabilité lorsqu'ils sont exposés aux chocs, aux vibrations, aux champs magnétiques et aux changements de température. La résilience du mouvement en fonctionnement s'ajoute à une remarquable réserve de marche de 70 heures. La Rolex Submariner référence 124060 débute à un prix de 8 100 $ au détail.

5. Rolex Milgauss

La Rolex Milgauss a été créée en 1956 pour les ingénieurs et les techniciens qui sont exposés à de forts champs magnétiques dans leur travail. Ces champs peuvent affecter les performances des montres mécaniques. Rolex a résolu le problème en développant et en brevetant un bouclier magnétique pour le mouvement qui permettait à la montre de résister à des champs allant jusqu'à 1 000 (« mille » en français) gauss – l'unité de mesure de l'intensité du champ. La Milgauss est devenue populaire parmi les scientifiques travaillant à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) à Genève.

En 2007, Rolex a lancé une nouvelle génération de Milgauss qui intègre toute l'expertise technologique de Rolex. L'aiguille des secondes orange en forme d'éclair de la nouvelle montre s'inspire de l'original.

Aujourd'hui, nous rencontrons des aimants puissants tous les jours, des portes de réfrigérateur et des étuis d'ordinateurs portables aux fermoirs de sacs à main et de porte-documents, nous sommes entourés d'aimants. Les champs magnétiques sont également présents dans une série d'industries, notamment les télécommunications, la technologie médicale, l'aérospatiale et l'électrotechnique.

Rolex utilise plusieurs innovations pour tenir ces champs à distance. La première ligne de défense est le bouclier magnétique à l'intérieur du boîtier. Fait d'alliages ferromagnétiques, il entoure et protège le mouvement. Cette invention a été brevetée par Rolex en 1956 et a depuis été encore améliorée. La deuxième ligne de défense implique certains des composants clés du mouvement, fabriqués à partir de matériaux innovants non magnétiques. La roue d'échappement est façonnée dans un alliage antimagnétique de nickel-phosphore en utilisant un processus complexe appelé UV-LiGA ou lithographie ultra-violette que Rolex a maîtrisé en interne. L'oscillateur utilise le spiral Parachrom bleu breveté.

Bien sûr, le mouvement est protégé de bien plus que des champs magnétiques. Le boîtier Oyster en acier inoxydable 904L et la couronne Twinlock protègent des éléments extérieurs, offrant une étanchéité à 100 mètres. Le calibre manufacture Rolex 3131 est un chronomètre suisse certifié. Pour s'assurer que la Milgauss reste confortable au poignet, le bracelet Oyster est équipé du système breveté Easylink, qui permet au propriétaire d'allonger le bracelet jusqu'à 5 mm. La Rolex Milgauss est proposée à partir de 8 300 $ au détail.