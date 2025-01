5 montres mécaniques à moins de 3000 euros : l’excellence accessible

Qui a dit qu’il fallait dépenser une fortune pour s’offrir une belle montre mécanique ? Le monde de l’horlogerie regorge de trésors à prix raisonnables, et certaines marques ont même fait de l’accessibilité leur cheval de bataille. Voici 5 modèles qui prouvent que la qualité et l’originalité sont à la portée de tous les budgets (enfin, presque !).

March LA.B AM2 GMT : l’élégance franco-californienne

March LA.B, c’est l’histoire d’une rencontre entre Los Angeles et Biarritz, les villes de cœur des fondateurs. (D’ailleurs, saviez-vous que la marque a été lancée en 2009 ?). Leur nouveau modèle AM2 GMT affiche deux fuseaux horaires, non pas avec une lunette bidirectionnelle comme la plupart des GMT, mais de manière intégrée au boîtier octogonal signature de la marque. Avec son diamètre de 39 mm, son cadran vert ou noir texturé et son bracelet en acier ou en silicone, elle est aussi élégante que pratique. Cerise sur le gâteau : une réserve de marche de 68 heures et une étanchéité à 100 mètres. Disponible entre 1995 et 2394 euros, elle est parfaite pour les globe-trotteurs chics.

Mido Multifort TV Big Date : un classique revisité

Impossible de passer à côté de la Mido Multifort TV Big Date ! Inspirée par les anciens téléviseurs (d’où son nom, évidemment), cette montre affiche un design original avec son boîtier en acier PVD or rose et son cadran brun brossé horizontal. Le bracelet à relief complète l’ensemble avec une touche vintage. Mais la Multifort TV Big Date n’est pas qu’une belle montre : elle embarque un mouvement automatique ETA, offre une étanchéité à 100 mètres et une impressionnante réserve de marche de 80 heures. Le tout pour 1300 euros seulement. Une affaire en or rose, non ?

Hamilton Khaki Field Murph : la montre des stars

Rendue célèbre par le film Interstellar (un chef-d’œuvre, soit dit en passant), la Hamilton Khaki Field Murph revient en force avec deux nouvelles versions de 38 mm. La première associe le cadran noir original à un bracelet en acier, tandis que la seconde propose un cadran blanc contrastant avec un bracelet en cuir noir. Équipée du mouvement automatique H-10, elle dispose d’une réserve de marche de 80 heures et d’une étanchéité à 100 mètres. Proposée à 995 euros avec bracelet en cuir et 1075 euros avec bracelet en acier, la Murph est une montre polyvalente qui plaira aux fans de cinéma et aux amateurs d’horlogerie classique.

Seiko Prospex SRQ051 et SRQ053 : l’héritage nippon

Seiko nous offre un voyage dans le temps avec ses Prospex SRQ051 et SRQ053, inspirées d’un modèle de 1972 surnommé « Sunrise ». Mais ne vous y trompez pas : sous son look rétro se cache un chronographe automatique de haute volée, le calibre manufacture 8R48. (Personnellement, j’adore les calibres manufacture, ils apportent une vraie valeur ajoutée à une montre). Déclinée en deux versions avec cadran bleu ou noir, cette Speedtimer nouvelle génération affiche trois compteurs, une échelle tachymétrique et un guichet de date. Son bracelet en acier à maillons fins renforce son charme vintage. Affichée à 2700 euros, elle ravira les amateurs de chronographes et de design seventies.

Hackett x Bamford London GMT : l’union fait la force

George Bamford, le roi de la customisation horlogère, s’associe au tailleur britannique Hackett London pour créer une GMT élégante et décontractée. (Je me demande d’ailleurs si George Bamford possède lui-même une collection de montres vintage ?). Avec son boîtier en acier noir de 40 mm, son cadran bleu signature de Hackett et sa lunette tournante interne pour afficher deux fuseaux horaires, cette montre est un véritable bijou. Le bracelet en caoutchouc noir ajoute une touche sportive et la rend idéale pour un usage quotidien. Proposée à 1799 euros, cette édition limitée est un must-have pour les amateurs de style british.