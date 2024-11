5 montres de luxe qui rivalisent avec la Rolex Submariner (à moins de la moitié du prix !)

in

La Rolex Submariner est l’une des montres de plongée les plus emblématiques de l’histoire horlogère, mais son prix élevé la rend inaccessible pour de nombreux amateurs. Heureusement, il existe des alternatives qui allient style et performance, offrant une qualité remarquable pour un budget plus raisonnable. Voici cinq modèles qui méritent votre attention si la Submariner vous fait rêver.

1. Tissot Seastar Powermatic

Tissot propose avec la Seastar Powermatic une montre qui reprend plusieurs caractéristiques de la Rolex Submariner, notamment avec sa lunette cannelée, ses index luminescents et son boîtier en acier inoxydable. Ce modèle, doté d’un mouvement automatique Powermatic avec 80 heures de réserve de marche, est également étanche à 300 mètres, ce qui en fait une véritable montre de plongée.

Proposée à un prix inférieur à 1000 euros, la Tissot Seastar est sans doute l’une des meilleures options pour ceux qui recherchent une montre de qualité avec un style de plongeuse.

2. Seiko Prospex SPB143

Seiko, avec sa gamme Prospex, offre des montres de plongée robustes et accessibles. Le modèle SPB143 arbore un boîtier en acier de 40,5 mm et un verre saphir bombé, le tout pour une étanchéité à 200 mètres. Dotée du calibre Seiko 6R35, elle bénéficie d’une réserve de marche de 70 heures, ce qui en fait une excellente montre de tous les jours et pour les aventures sous-marines.

Bien que son design soit moins inspiré de la Submariner, cette Prospex est idéale pour ceux qui recherchent une montre sportive et fiable.

3. Longines Hydroconquest

Longines propose avec son modèle Hydroconquest une alternative élégante qui se distingue par sa lunette en céramique, disponible en plusieurs couleurs dont le vert, rappelant les modèles iconiques de Rolex. Ce modèle est animé par le calibre L888, offrant 3 jours de réserve de marche et une étanchéité jusqu’à 300 mètres.

L’Hydroconquest, avec son design classique et ses grands chiffres arabes, est une montre de plongée qui a fait ses preuves, tout en se démarquant par son caractère distinctif et son excellent rapport qualité-prix.

4. Oris Aquis Date

Oris se positionne comme une marque suisse de haute qualité, et son modèle Aquis Date est équipé du calibre 400, conçu en interne et offrant une impressionnante réserve de marche de 120 heures. Étanche jusqu’à 300 mètres, cette montre de plongée se distingue par son design épuré, son cadran anthracite et son robuste bracelet en acier.

La Aquis Date d’Oris est une excellente alternative pour ceux qui recherchent une montre élégante et fiable, avec des performances impressionnantes pour un prix plus abordable.

5. Tudor Black Bay

Impossible de parler d’alternatives à la Submariner sans mentionner Tudor, la marque sœur de Rolex. La Black Bay est une montre au design inspiré des modèles iconiques de Rolex, avec une lunette graduée et des aiguilles caractéristiques. Équipée du calibre manufacture MT5602 certifié par le COSC, elle offre 70 heures de réserve de marche.

Avec un prix d’environ 4000 euros, la Tudor Black Bay représente un excellent choix pour les amateurs de la marque Rolex cherchant une montre de qualité au style proche de la Submariner.

Autres alternatives crédibles à la Submariner

En plus de ces modèles, plusieurs autres montres offrent des designs inspirés de la Submariner à des prix variés :

Orient Ray 2 – Une option très abordable, avec un prix inférieur à 300 euros.

– Une option très abordable, avec un prix inférieur à 300 euros. Hamilton Khaki Navy Scuba – Proposée à environ 895 euros, elle offre un excellent rapport qualité-prix.

– Proposée à environ 895 euros, elle offre un excellent rapport qualité-prix. Davosa Ternos – Connue pour sa ressemblance avec la Submariner, à un prix d’environ 928 euros.

– Connue pour sa ressemblance avec la Submariner, à un prix d’environ 928 euros. Omega Seamaster – L’icône des montres de plongée, qui rivalise avec la Submariner en termes de notoriété et de performances, bien que son prix soit également élevé.

En choisissant l’une de ces alternatives, vous pourrez arborer une montre de plongée stylée sans dépenser le prix d’une Rolex Submariner. Chaque modèle possède ses propres qualités, et chacun saura satisfaire les passionnés de montres de luxe et de design intemporel.