5 montres de luxe qui ont fait sensation cette semaine : de la Patek Philippe de Brad Pitt à l’Omega de George Clooney

Dans un tourbillon d’événements prestigieux, de la Fashion Week de New York au Festival du Film de Venise, en passant par l’US Open, les célébrités ont rivalisé d’élégance au poignet. Découvrez les montres de luxe qui ont marqué cette semaine exceptionnelle et font rêver les passionnés d’horlogerie.

Brad Pitt et sa Patek Philippe Calatrava : l’élégance intemporelle

Brad Pitt a une fois de plus prouvé son statut d’icône du style lors du photocall de « Wolfs » à Venise. L’acteur américain arborait une Patek Philippe Calatrava (Ref. 2526) en or massif, un choix qui ne passe pas inaperçu auprès des connaisseurs. Cette montre, première référence automatique de la maison genevoise, est un véritable bijou horloger. Son bracelet de type F, probablement aussi onéreux que le boîtier lui-même, en fait une pièce d’exception. La Ref. 2526, avec son élégance discrète, incarne parfaitement le raffinement de la Patek Philippe.

George Clooney fidèle à Omega avec la De Ville Hour Vision

George Clooney, fidèle ambassadeur d’Omega, a été aperçu à Venise portant une Omega De Ville Hour Vision. Ce modèle, introduit en 2007, se distingue par son boîtier en acier de 41 mm et son cadran argenté orné d’une piste horaire rainurée en rhodium. La De Ville Hour Vision allie parfaitement l’élégance classique à une touche de modernité, reflétant ainsi le style inimitable de l’acteur. Bien que ce modèle spécifique ne soit plus disponible sur le site d’Omega, il reste un témoin du savoir-faire de la marque biennoise.

Daniel Craig : l’Omega Seamaster Aqua Terra, de Bond à Venise

Lors de la projection de « Queer » à Venise, Daniel Craig a démontré que son style va bien au-delà de James Bond. L’acteur britannique portait une Omega Seamaster Aqua Terra, un modèle à la fois sportif et élégant. Avec son boîtier en acier inoxydable de 41 mm et son cadran noir laqué aux accents rhodiés, cette montre incarne la polyvalence. Proposée à 6 600 euros, la Seamaster Aqua Terra est un choix judicieux pour ceux qui recherchent une montre adaptée à toutes les situations.

Andrea Kimi Antonelli : l’IWC Pilot’s Watch Chronograph 41, le chrono des champions

Le jeune pilote Andrea Kimi Antonelli, récemment recruté par l’écurie Mercedes-AMG Petronas F1, affiche fièrement son appartenance à l’équipe avec une IWC Pilot’s Watch Chronograph 41 (Ref. IW388108). Cette montre, conçue spécialement pour Mercedes, arbore les couleurs de l’équipe avec son boîtier en titane de 41 mm, son cadran noir et son bracelet en caoutchouc vert. Proposée à 8 350 euros, elle représente le mariage parfait entre l’horlogerie suisse et le sport automobile de haut niveau.

Don Cheadle et l’audace de l’Audemars Piguet Code 11.59

Lors de son passage dans l’émission « Late Night with Seth Meyers », Don Cheadle arborait une Audemars Piguet Code 11.59 au poignet. Cette montre, avec son boîtier de 41 mm en or rose 18 carats et son cadran blanc laqué, incarne l’audace et le raffinement de la maison du Brassus. La Code 11.59, lancée en 2019, continue d’évoluer et de surprendre, témoignant de la créativité sans cesse renouvelée d’Audemars Piguet.

Ces montres d’exception, portées par des personnalités influentes, ne sont pas de simples accessoires. Elles sont le reflet d’un savoir-faire horloger séculaire, d’un goût pour l’excellence et d’une passion pour la précision mécanique. Qu’il s’agisse de la sobriété élégante d’une Patek Philippe ou de l’audace colorée d’une Rolex « Hulk », chaque pièce raconte une histoire et contribue à l’aura de son porteur. Dans le monde du luxe et de la célébrité, ces garde-temps restent des symboles intemporels de statut et de style.