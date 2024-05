5 montres Casio iconiques revisitées pour l’été avec la collection « Ciel et Mer » !

À l'occasion de son 50e anniversaire, Casio réinvente cinq de ses modèles les plus emblématiques en les parant de sublimes touches de bleu et d'or, évoquant ainsi les éléments naturels. Découvrez sans plus attendre ces montres d'exception, parfaites pour sublimer vos tenues estivales !

La Casiotron TRN-50SS, un hommage à la première montre Casio

La Casiotron TRN-50SS s'inspire directement de la toute première montre-bracelet créée par Casio, la légendaire Casiotron QW02. Ce nouveau modèle bénéficie des dernières avancées technologiques, avec notamment la réception des ondes radio et la recharge solaire. Son fermoir triple en or arbore fièrement le motif triangulaire emblématique du modèle original, lui conférant une allure à la fois rétro et résolument moderne.

Réception des ondes radio pour une précision absolue

Recharge solaire pour une autonomie optimale

Fermoir triple en or avec motif triangulaire iconique

La G-SHOCK GMW-B5000SS, une robustesse à toute épreuve

La G-SHOCK GMW-B5000SS revisite le célèbre modèle GMW-B5000 en adoptant un design entièrement métallique. Son cadran est cerclé d'un épais anneau bleu, tandis qu'un fin anneau doré vient souligner sa robustesse légendaire. Avec cette montre au poignet, vous serez prêt à affronter toutes les aventures de l'été !

Design entièrement métallique pour une solidité à toute épreuve

Épais anneau bleu et fin anneau doré pour une allure sportive et élégante

Résistance aux chocs et à l'eau pour vous accompagner partout

La BABY-G BGA-S290SS, la montre des femmes actives

Issue de la collection BABY-G destinée aux femmes, la BGA-S290SS se distingue par ses courbes douces et féminines, directement inspirées de la BGA-290. Son cadran bleu foncé contraste élégamment avec sa lunette et son bracelet blancs. Grâce à la technologie « Tough Solar », cette montre peut se recharger à partir de n'importe quelle source de lumière, naturelle ou artificielle, vous offrant ainsi une autonomie exceptionnelle.

Cadran bleu foncé et bracelet blanc pour un look frais et estival

Technologie « Tough Solar » pour une recharge efficace et écologique

Design fin et épuré, parfait pour les poignets féminins

L'EDIFICE ECB-2000SS, le chronographe ultra-précis

Amateurs de montres multifonctions, l'EDIFICE ECB-2000SS est faite pour vous ! Basée sur le modèle ECB-2000, cette montre allie avec brio les fonctions de montre-bracelet et de chronomètre. Son cadran sophistiqué vous permettra de garder un œil sur le temps qui passe, tout en mesurant vos performances avec une précision redoutable.

Fonctions montre et chronomètre pour une polyvalence maximale

Cadran sophistiqué avec compteurs et aiguilles contrastés

Mouvement à quartz pour une précision et une fiabilité optimales

La PRO TREK PRW-61SS, la compagne idéale des aventuriers

Enfin, la PRO TREK PRW-61SS s'adresse aux amateurs d'activités outdoor. Directement inspirée de la PRW-61, cette montre robuste utilise des matériaux écologiques et dispose d'un bracelet résistant au feu. Avec elle, vous serez paré pour affronter tous les défis de la nature !

Matériaux écologiques pour une montre respectueuse de l'environnement

Bracelet résistant au feu pour une sécurité optimale

Fonctions dédiées aux activités outdoor (altimètre, baromètre, boussole)

La collection « Ciel et Mer » de Casio célèbre avec brio les 50 ans de la marque, en rendant hommage à certains de ses modèles les plus emblématiques. Alors, quelle sera votre montre Casio pour cet été ? Que vous soyez un aventurier dans l'âme, une femme active ou un amateur de belles mécaniques, vous trouverez forcément la montre idéale pour sublimer votre poignet et vous accompagner dans toutes vos activités estivales !