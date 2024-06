5 conseils d’expert pour collectionner les montres vintage

Acheter une montre vintage est une quête d’authenticité et de qualité. Mais établir ces deux critères n’est pas chose aisée, et même les collectionneurs les plus expérimentés peuvent parfois tomber dans les pièges. Alan Bedwell, fondateur de Foundwell, nous livre ses 5 conseils essentiels pour se lancer dans l’univers passionnant des montres vintage.

1. Déterminez ce que vous voulez

C’est souvent l’étape la plus difficile, mais aussi la plus personnelle. Montres de sport, de ville, complications, chronographes… Les possibilités sont vastes ! Posez-vous les bonnes questions :

Quel usage voulez-vous en faire ? Quotidien ou occasionnel ?

Recherchez-vous une pièce à porter ou à collectionner ?

Préférez-vous un bracelet ou un cuir ?

Plutôt vintage (+ de 40 ans) ou néo-vintage (20-40 ans, souvent de bon rapport qualité-prix) ?

Un conseil : procédez par élimination jusqu’à affiner suffisamment votre choix.

2. L’état avant tout !

Quelle que soit votre décision finale, optez toujours pour la meilleure condition possible. Examinez minutieusement :

Le boîtier : rayures profondes, sur-polissage…

Le cadran : bords corrodés pouvant indiquer une infiltration d’eau

Les aiguilles et index : longueur, matière luminescente abîmée…

Le mouvement : précision et amplitude (via un time-grapher)

N’hésitez pas à comparer avec des photos de modèles en excellent état pour repérer d’éventuelles anomalies.

3. Visez le meilleur exemplaire (selon votre budget)

L’erreur fréquente des débutants est de vouloir absolument acquérir une montre iconique, quitte à sacrifier la qualité. Résistez à cette tentation !

Ne cherchez pas une bonne affaire à tout prix, surtout si elle paraît trop belle pour être vraie. Laissez plutôt les bonnes opportunités venir à vous, en privilégiant les vendeurs sérieux qui proposent des pièces de qualité aux prix du marché.

4. Vous achetez aussi le vendeur

Vous vous apprêtez à débuter une relation qui peut durer. Assurez-vous que le vendeur est prêt à répondre à toutes vos questions, demandez des références à d’autres collectionneurs, vérifiez les avis en ligne.

Pour un achat onéreux, n’hésitez pas à demander au vendeur des références clients. Interrogez-le aussi sur l’historique d’entretien (avec preuves à l’appui) et les éventuelles garanties proposées.

5. Écrin et papiers surestimés ?

Si un « full set » (écrin et papiers d’origine) augmente indéniablement la valeur marchande d’une montre vintage, il ne garantit en rien son état. Méfiez-vous aussi des documents falsifiés.

Certains collectionneurs adorent pourtant cette patine du temps. À vous de voir si cela fait partie de votre quête horlogère. Mais ne perdez pas de vue l’essentiel : les accessoires ne font pas la qualité de la montre.

En suivant ces précieux conseils, vous voilà fin prêt à faire vos premiers pas dans le monde merveilleux des montres vintage. Un univers captivant où la patience et la passion sont vos meilleurs alliés pour dénicher la perle rare !