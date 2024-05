11 montres incroyables aux enchères chez Phillips cet été, de la Cartier Crash à la Rolex « John Player Special »

La maison de vente aux enchères proposera plus de 150 montres lors de sa vente aux enchères New York Watch Auction: X en juin prochain. Voici 11 de nos coups de cœur.

Des icônes convoitées et des pièces uniques

La vente aux enchères New York Watch Auction: X de Phillips en association avec Bacs & Russo regorge des icônes habituelles très recherchées, notamment une Patek Philippe Réf. 1518, une Rolex Daytona « John Player Special » et une rare Duality en platine de Philippe Dufour, maître des indépendants. On y trouve également des pièces de collection plus accessibles et amusantes :

Deux modèles Cartier Crash se distinguent par leurs variations inhabituelles sur un design déjà atypique (le lot 98 a un cadran en laque bordeaux et le lot 4 est une pièce unique avec des chiffres romains verts).

se distinguent par leurs variations inhabituelles sur un design déjà atypique (le lot 98 a un cadran en laque bordeaux et le lot 4 est une pièce unique avec des chiffres romains verts). Pour ceux dont le budget n'inclut pas une Rolex « John Player Special », il y a deux Rolex Paul Newman Daytona en acier dans la vente, estimées à moins de 500 000 €.

dans la vente, estimées à moins de 500 000 €. Une poignée de Patek Philippe Nautilus sont estimées à moins de 100 000 €.

sont estimées à moins de 100 000 €. Pour le plaisir, ne manquez pas la Vacheron Constantin 1972 sertie de diamants (lot 33) avec double fuseau horaire, rarement vue, dont l'estimation haute est de seulement 30 000 €.

Un marché des enchères qui se maintient malgré les inquiétudes

Malgré une certaine appréhension concernant les ventes sur les marchés primaire et secondaire des montres pour 2024 (et une légère panique suite au piratage du site web de Christie's), le marché des enchères semble en général suivre son cours. La vente Geneva Watch Auction: XIX organisée le week-end dernier par Phillips en association avec Bacs & Russo a totalisé 39 667 167 €, et la vente Rare Watches de Christie's à Genève a atteint un peu plus de 25 millions d'euros.

Selon le rapport Hammertrack sur les enchères de montres en 2023, les ventes ont baissé de 13% l'année dernière, mais 2022 était une année record et 2024 s'annonce meilleure. Rester dans la course en 2024 ne serait donc pas une raison de paniquer.

Zoom sur quelques pièces phares de la vente Phillips

Voici certains des temps forts proposés lors de la vente aux enchères Phillips New York Watch Auction: X les 8 et 9 juin :

Cartier Crash Lot 4 (30 000 € – 60 000 €)

Cette Crash de 2023, réf. WGCH0087, est considérée comme une possible commande spéciale unique. Elle est dans un état neuf et est livrée avec sa boîte, ses papiers et ses accessoires d'origine. Il s'agit d'une taille plus grande du modèle, à 42 mm sur 21 mm.

Cartier Crash Lot 98 (100 000 € – 200 000 €)

Bien que son cadran en laque rouge et ses chiffres romains blancs audacieux ne plairont pas à tout le monde, cette Crash de 2001 est également livrée avec le cadran argenté qui équipait à l'origine la montre. Elle a été achetée par le vendeur aux enchères, qui a remplacé le cadran par l'actuel cadran rouge cerise de Cartier Japon. Cependant, aucune documentation n'a été conservée concernant ce remplacement.

Cartier Oval Maxi Lot 99 (100 000 € – 200 000 €)

Les montres de forme Cartier ont beaucoup de succès aux enchères ces derniers temps, en particulier celles fabriquées par Cartier Londres dans les années 1960 et 1970. L'Oval Maxi faisait partie de la série Baignoire Allongée, particulièrement prisée des collectionneurs. C'est l'un des deux exemplaires connus avec un intéressant cadran noir/bleu. Elle est estampillée JC, ce qui signifie qu'elle a été conçue par Jacques Cartier.

Patek Philippe Réf. 1518 Lot 30 (400 000 € – 800 000 €)

Seules 281 Réf. 1518, les premiers modèles de chronographe à quantième perpétuel de Patek, ont été fabriquées entre 1941 et 1954. La plupart (215) étaient en or jaune, comme ce modèle. Ce sont les modèles en acier, dont seulement quatre ont été fabriqués, qui obtiennent des scores élevés aux enchères : Phillips en a vendu un en 2016 pour un peu plus de 11 millions d'euros. Parmi les 58 fabriqués en or rose, l'un d'eux a été vendu par Phillips en 2021 pour 9,6 millions d'euros. Celui-ci est resté dans la même famille pendant deux générations.

Audemars Piguet Royal Oak Réf. 5402 ST Lot 109 (80 000 € – 160 000 €)

Les sultans d'Oman étaient friands de commandes d'éditions spéciales avec diverses références au Khanjar, l'emblème d'Oman. Dans cet exemple, le cadran a été décoré d'une paire de poignards Khanjar croisés. Le cadran noir est dépourvu du motif tapisserie habituel et est serti de marqueurs en diamant. Elle a été fabriquée en 1973, juste un an après l'introduction de la Royal Oak. Phillips pense qu'il s'agit de l'une des six seulement.

Patek Philippe Réf. 5208P Lot 151 (500 000 € – 1 000 000 €)

Fabriquée en 2017, cette répétition minutes/quantième perpétuel/chronographe en platine est décrite par Phillips comme « jamais portée ». Il s'agissait d'une pièce « sur demande », vendue aux meilleurs clients sur approbation uniquement, et que le président de Patek, Thierry Stern, portait fréquemment lui-même. Le modèle en platine a été abandonné en 2018 et la 5208 n'est désormais vendue qu'en versions or rose.

Que vous soyez un collectionneur chevronné ou simplement un passionné de belles montres, cette vente aux enchères Phillips promet des pièces d'exception pour tous les goûts et tous les budgets. Des modèles iconiques aux éditions limitées en passant par les pièces uniques, c'est l'occasion de dénicher la montre de vos rêves ou d'enrichir votre collection avec des créations horlogères d'exception.

Alors, quelle sera votre favorite parmi ces 11 merveilles ? La Cartier Crash et son design surréaliste revisité ? La légendaire Patek Philippe Réf. 1518 et son pedigree historique ? Ou peut-être craquerez-vous pour l'audacieuse Audemars Piguet Royal Oak Réf. 5402 ST aux poignards Khanjar ? Une chose est sûre, ces montres d'exception risquent de faire grimper les enchères et de susciter la convoitise des collectionneurs du monde entier.

Rendez-vous les 8 et 9 juin prochains pour suivre en direct cette vente aux enchères exceptionnelle et découvrir quelles pièces établiront de nouveaux records. La passion horlogère sera à son comble lors de cet événement incontournable orchestré par la prestigieuse maison Phillips en association avec Bacs & Russo. Préparez-vous à vivre des moments d'émotion et de suspense au cœur du monde fascinant des montres de collection !