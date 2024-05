Galaxy Watch 7 : Pourquoi cette montre connectée s’annonce comme un game-changer

Alors que Samsung se prépare pour le prochain événement Unpacked le 10 juillet 2024, tout porte à croire que le fabricant coréen prévoit une sortie majeure pour la Galaxy Watch 7, bien plus qu'une simple mise à jour itérative comme celle de la Watch 6. Attendue en trois variantes (Watch 7, Watch 7 Pro et Watch 7 Classic), cette nouvelle montre pourrait être équipée de la puce Exynos W940 et de nouvelles fonctionnalités santé et IA. Voici ce que nous avons découvert jusqu'à présent.

Un lancement prévu lors de l'événement Unpacked du 10 juillet 2024

Si l'on se fie au cycle de sortie des précédentes éditions (Galaxy Watch 4 le 27 août 2021, Galaxy Watch 5 le 26 août 2022 et Galaxy Watch 6 le 11 août 2023), la Galaxy Watch 7 devrait être dévoilée lors de l'Unpacked estival, avant un lancement en août. Samsung profiterait ainsi de sa position de sponsor majeur des Jeux Olympiques de Paris pour promouvoir ses dernières technologies.

Trois variantes attendues, dont une potentielle Ultra

Selon les rumeurs, Samsung prévoit de lancer trois modèles :

La Galaxy Watch 7 , successeur direct de la Watch 6

, successeur direct de la Watch 6 La Galaxy Watch 7 Pro , version plus premium

, version plus premium La Galaxy Watch 7 Classic, au design plus traditionnel

Si rien n'est officiellement annoncé, les résultats du premier trimestre 2024 de Samsung laissent entendre l'arrivée de modèles « premium », potentiellement une Galaxy Watch 7 Ultra.

De nouvelles fonctionnalités santé basées sur l'IA

Parmi les nouveautés attendues, on trouve :

Une mise à jour Wear OS 5 basée sur Android 14

basée sur Android 14 Des fonctionnalités santé améliorées grâce à l' intelligence artificielle , comme un suivi continu des problèmes cardiaques et un moniteur de glycémie non invasif

, comme un suivi continu des problèmes cardiaques et un moniteur de glycémie non invasif Un possible design carré pour l'une des variantes, en plus des traditionnels écrans ronds

Un nouveau processeur et des spécifications améliorées

Le changement le plus notable serait l'arrivée d'une nouvelle puce Exynos W940 (nom interne Exynos 5535), 50% plus efficace et 30% plus rapide que l'Exynos W930 de la Galaxy Watch 6. On parle également d'un doublement de l'espace de stockage, d'une capacité de batterie accrue (jusqu'à 578 mAh, soit 50% de plus) et d'une charge sans fil 50% plus rapide.

Côté tarifs, si Samsung conserve des tailles similaires à la Galaxy Watch 6, on peut s'attendre à un prix de départ de 299,99$ pour la Galaxy Watch 7 40mm (Wi-Fi) et jusqu'à 479,99$ pour la Classic 44mm (4G). En cas de changements majeurs, une légère hausse est possible.

Même si Samsung n'a pas officialisé l'arrivée de la Galaxy Watch 7, les rumeurs vont bon train et laissent présager une montre connectée révolutionnaire. Avec une intégration poussée de l'IA dans ses fonctions santé, un processeur optimisé et une autonomie améliorée, elle pourrait bien devenir incontournable pour les amateurs de technologie. Rendez-vous le 10 juillet pour en avoir le cœur net !