10 choses à savoir avant d’acheter un chronographe

L'achat d'un chronographe ne se résume pas à choisir celui qui a l'air le plus cool. Considérés comme de véritables montres outils, les chronographes doivent avant tout répondre à vos besoins et vos attentes. Voici 10 critères essentiels à prendre en compte pour choisir le chronographe idéal.

1. L'usage que vous en ferez

Les chronographes ne servent pas uniquement à chronométrer des courses. Ils offrent de nombreuses utilisations pratiques au quotidien : minuterie de cuisson, horodateur de stationnement, suivi d'activités sportives (marche, course, vélo…), gestion du temps de travail pour les professions facturant à l'heure, etc. Certains usages spécifiques, comme la mesure de temps longs ou l'utilisation sous l'eau, nécessitent des fonctionnalités particulières. Choisissez donc votre chronographe en fonction de l'usage que vous souhaitez en faire.

2. La lisibilité du temps chronométré

Aujourd'hui, la lisibilité des indications du chronographe est parfois sacrifiée sur l'autel de l'esthétisme. Pourtant, pouvoir lire facilement le temps écoulé est essentiel lorsque vous utilisez votre chronographe. Soyez attentif au design du cadran et à la présence de tous les affichages nécessaires. Si vous devez utiliser votre chronographe dans l'obscurité, optez pour un modèle avec aiguilles et index luminescents.

3. L'origine et la finition du mouvement

Les chronographes peuvent être équipés de mouvements manufacture (développés et produits en interne), de mouvements « tiers » fournis par des manufactures externes, ou encore d'une combinaison des deux (mouvements « hybrides »). Les mouvements maison offrent généralement de superbes finitions et un ajustement soigné, mais sont plus chers et plus longs à réviser. Les calibres externes, quant à eux, sont souvent très fiables, faciles à entretenir et moins onéreux.

4. Un mouvement intégré ou modulaire ?

Les puristes préfèrent les chronographes à mouvement intégré, conçus dès l'origine pour cette fonction, à ceux utilisant un module additionnel greffé sur un mouvement de base (architecture modulaire ou « sandwich »). Un chronographe intégré est souvent considéré comme plus précis, avec un fonctionnement plus fluide et un meilleur amortissement des chocs. Les mouvements modulaires ont toutefois l'avantage d'isoler le mécanisme du chronographe, réduisant son impact sur la marche du mouvement.

5. Roue à colonnes ou came ?

La roue à colonnes est le système traditionnel, cher à produire mais offrant une sensation inégalée lors de l'utilisation des poussoirs. Les systèmes à came sont généralement moins onéreux, plus simples à régler et à entretenir, mais moins esthétiques. En termes de performances, les deux systèmes s'équivalent. À vous de choisir en fonction de vos priorités : tradition et esthétique, ou robustesse et facilité d'entretien.

6. Embrayage horizontal ou vertical ?

L'embrayage horizontal (ou latéral) est le système traditionnel. Esthétique, il permet d'observer le mécanisme du chronographe en action, mais peut provoquer des sauts d'aiguille et une usure des dents en cas d'utilisation intensive. L'embrayage vertical, plus moderne, offre des démarrages d'aiguille plus fluides, sans saut, et autorise une utilisation prolongée du chronographe sans risque d'usure prématurée. Il est en revanche plus coûteux et moins esthétique.

7. Quelle précision de mesure ?

La précision de mesure d'un chronographe dépend de la fréquence de son mouvement. Plus celle-ci est élevée, plus les fractions de seconde mesurées sont petites. Un mouvement à 4 Hz (28 800 alternances/heure) permet une précision au 1/8e de seconde, tandis qu'un mouvement à 5 Hz (36 000 alt/h) offre une précision au 1/10e de seconde. Certaines montres d'exception, comme la TAG Heuer Mikrograph, peuvent même mesurer le 1/100e ou le 1/1000e de seconde grâce à un double mécanisme.

8. Flyback ou Rattrapante ?

Certains chronographes proposent des fonctions avancées comme le flyback (retour en vol), permettant de stopper, remettre à zéro et redémarrer le chronographe d'une simple pression, ou la rattrapante, dotée de deux aiguilles de chronographe pouvant être déclenchées et stoppées indépendamment pour mesurer des temps intermédiaires. Des complications aussi utiles que sophistiquées, mais qui ont un coût.

9. Faut-il une date ?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, de nombreux chronographes parmi les plus emblématiques (Rolex Daytona, Omega Speedmaster, IWC Portuguese, etc.) sont dépourvus d'affichage de la date. Certains n'en ont tout simplement pas besoin, d'autres ne veulent pas surcharger leur cadran. À vous de déterminer si ce critère est essentiel ou non pour votre usage quotidien.

10. Des échelles pratiques en bonus

Tachymètre, télémètre, pulsomètre… Autant d'échelles périphériques qui décuplent la fonctionnalité de votre chronographe. Le tachymètre permet de calculer une vitesse moyenne en km/h, le télémètre de déterminer la distance vous séparant d'un événement visible et audible (orage, feu d'artifice…), tandis que le pulsomètre sert à mesurer le pouls. Des « apps » mécaniques bien pratiques !

En gardant ces 10 points à l'esprit lors de votre achat, vous trouverez à coup sûr le chronographe qui vous correspond. Un garde-temps à la fois esthétique, fonctionnel et adapté à votre usage, qui vous accompagnera durant de longues années. De quoi prendre votre temps pour faire le bon choix !