10 ans d’Interstellar : Hamilton dévoile une Murph inédite avec cadran blanc et acier

Dix ans après la sortie d’Interstellar, Hamilton enrichit sa gamme Khaki Field Murph avec deux nouvelles déclinaisons qui raviront les fans du film et les passionnés d’horlogerie. Un cadran blanc élégant et un bracelet en acier inoxydable viennent compléter cette collection emblématique, offrant de nouvelles possibilités pour porter un morceau d’histoire cinématographique au poignet. Découvrons ensemble ces nouveautés qui font voyager dans le temps et l’espace.

Interstellar : quand le cinéma rencontre l’horlogerie

Le film Interstellar, sorti il y a une décennie, a marqué les esprits non seulement par son histoire captivante et ses effets visuels époustouflants, mais aussi par le rôle crucial qu’y joue une montre Hamilton. Cette pièce, devenue depuis un objet culte, a été créée spécialement pour le film et incarne le lien entre un père et sa fille à travers le temps et l’espace.

Hamilton, marque horlogère avec une riche histoire cinématographique, a su saisir l’opportunité de transformer cette montre de cinéma en un véritable succès commercial. La Khaki Field Murph, nommée d’après le personnage de Jessica Chastain dans le film, est devenue l’un des modèles les plus populaires de la ligne Khaki de Hamilton.

Deux nouvelles versions pour élargir l’horizon

Forte du succès de la Khaki Field Murph 38mm lancée en 2022, Hamilton présente aujourd’hui deux nouvelles variations :

Une version avec un cadran blanc

Une version avec un bracelet en acier inoxydable

Ces nouvelles options offrent une fraîcheur bienvenue à la collection, tout en conservant l’ADN qui a fait le succès de la Murph.

Le cadran blanc : un contraste saisissant

La nouvelle version à cadran blanc de la Khaki Field Murph apporte une dimension inédite à cette montre emblématique :

Un contraste saisissant entre le cadran blanc et le bracelet en cuir noir

Des teintes crème douces sur les aiguilles et les marqueurs, préservant l’aspect intemporel de la montre

Une référence subtile aux paysages célestes d’Interstellar

Cette combinaison de couleurs offre une lisibilité exceptionnelle tout en conservant le charme vintage qui caractérise la Murph.

Le bracelet en acier : polyvalence et durabilité

L’introduction d’un bracelet en acier inoxydable pour la Khaki Field Murph répond à une demande des amateurs de la marque :

Une durabilité accrue pour une utilisation quotidienne

Une polyvalence permettant de porter la montre dans toutes les situations

Un look plus moderne et sportif

Ce bracelet en acier apporte une nouvelle dimension à la Murph, la rendant encore plus adaptée aux aventures de tous les jours, qu’elles se déroulent sur Terre ou dans l’espace.

Un mouvement qui défie le temps

Au cœur de ces nouvelles versions de la Khaki Field Murph bat le mouvement automatique H-10 de Hamilton :

Une fréquence de 21 600 alternances par heure

25 rubis

Une impressionnante réserve de marche de 80 heures

Ce mouvement fiable et précis assure que la Murph soit toujours prête pour l’aventure, même après un week-end de repos au poignet.

Un prix accessible pour un morceau d’histoire

Hamilton a su maintenir des prix attractifs pour ces nouvelles versions de la Khaki Field Murph :

La version à cadran blanc est proposée à 850 € (prix estimé)

La version avec bracelet en acier est disponible à 1 020 € (prix estimé)

Ces tarifs placent la Murph dans une gamme de prix accessible pour une montre au pedigree cinématographique unique et aux performances horlogères de qualité.

Une montre qui transcende le temps et l’espace

La Hamilton Khaki Field Murph n’est pas qu’une simple montre. Elle représente :

Un hommage à l’un des films de science-fiction les plus marquants de la dernière décennie

Un exemple parfait de la synergie entre cinéma et horlogerie

Un garde-temps polyvalent adapté à toutes les aventures, terrestres ou spatiales

Avec ces nouvelles versions, Hamilton réaffirme la place de la Murph comme une icône moderne de l’horlogerie, capable de séduire aussi bien les cinéphiles que les amateurs de beaux garde-temps.

Conclusion : Un voyage temporel au poignet

Que vous soyez fan d’Interstellar, passionné d’horlogerie ou simplement à la recherche d’une montre élégante et chargée d’histoire, les nouvelles versions de la Hamilton Khaki Field Murph ont de quoi vous séduire. Avec son cadran blanc lumineux ou son bracelet en acier polyvalent, la Murph est plus que jamais prête à vous accompagner dans toutes vos aventures, qu’elles vous mènent aux confins de l’univers ou simplement au bureau.

Ces nouvelles déclinaisons de la Khaki Field Murph prouvent que Hamilton continue d’innover tout en restant fidèle à son héritage cinématographique. Elles offrent aux amateurs une nouvelle façon de porter un morceau d’histoire du cinéma au poignet, tout en bénéficiant d’une montre moderne et performante. Une belle façon de célébrer les 10 ans d’un film qui a marqué les esprits et de s’offrir un voyage dans le temps à chaque fois que l’on regarde l’heure.