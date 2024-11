Les prix des Rolex d’occasion en chute libre : Découvrez les meilleures affaires du moment !

in

Le marché des montres de luxe d’occasion connaît une période dynamique en 2024. Les prix des Rolex d’occasion, en particulier, montrent des baisses significatives, créant des opportunités uniques pour les acheteurs. Voici un guide détaillé pour saisir les meilleures affaires et comprendre les tendances actuelles.

Un marché favorable aux acheteurs de montres de luxe

Le marché des montres de luxe d’occasion est en ce moment extrêmement favorable aux acheteurs. Avec une offre abondante et une baisse globale des prix, ceux qui cherchent à acquérir une Rolex d’occasion sont en position de force pour négocier et trouver des montres de qualité à des prix plus attractifs.

les tendances de certaines marques et modèles

Certaines marques et modèles vont néanmoins à contre-courant. Par exemple, la Cartier Panthère a vu son prix augmenter de 19,51 % au premier trimestre 2024, et la Breitling Navitimer a suivi avec une hausse de 18 %. Ces modèles échappent à la tendance générale et demeurent des valeurs sûres pour les collectionneurs en quête de pièces ayant une demande croissante.

des opportunités pour les modèles Rolex de sport

Les modèles Rolex de sport, tels que les Submariner, GMT-Master et Explorer II, sont particulièrement intéressants en ce moment. Ces modèles voient leurs prix reculer, offrant de belles opportunités d’investissement aux passionnés comme aux acheteurs souhaitant acquérir une montre emblématique à prix réduit.

Les Rolex Submariner, GMT-Master et Explorer II à des prix compétitifs

Alors que le marché se calme, les Rolex de sport d’occasion affichent des tarifs plus abordables. La baisse des prix, confirmée par des indices de marché tels que le ChronoPulse de Chrono24, rend cette période propice pour acheter des modèles iconiques.

les modèles Submariner en baisse

Les Rolex Submariner des années 1980 à 2000, notamment les modèles à cinq chiffres avec des lunettes en aluminium, sont très prisés. Ces montres allient le style intemporel de Rolex à une robustesse reconnue. Parmi elles, la Submariner 16610, équipée du calibre 3135, a vu son prix baisser de 3,84 % sur trois mois. Des exemplaires en bon état sont disponibles à moins de 10 000 €.

Le modèle récent Submariner 124060, sans date et lancé en 2020, affiche également une tendance à la baisse, avec une diminution de 6,58 % sur un an. La Submariner « Hulk » 116610, autrefois très rare et recherchée, a vu son prix dégringoler de 3,73 % en un mois, passant d’environ 26 000 € à près de 17 000 €.

les GMT-Master II et Explorer II, également plus abordables

La Rolex GMT-Master II Pepsi (référence 16710), célèbre pour son cadran bicolore, a également baissé de 1,14 % sur 30 jours et de 3,57 % sur un an. La Rolex Explorer II, en version 40 mm (réf. 16570), a quant à elle vu son prix augmenter de 3,89 % sur trois mois, alors que la version 42 mm (réf. 226570) a enregistré une baisse de 4,45 % sur la même période.

Des baisses notables pour les Rolex Oyster Perpetual et Datejust

Certains modèles plus classiques comme les Rolex Oyster Perpetual et Datejust ont aussi vu leur prix évoluer de manière significative, avec des baisses pour certains modèles et des hausses pour d’autres, selon les préférences actuelles des acheteurs.

l’Oyster Perpetual 41, une opportunité d’achat

Très difficile à trouver pendant la pandémie, la Rolex Oyster Perpetual 41 référence 124300 affiche désormais une baisse de 20,99 %, avec un prix autour de 7 500 €. Ce modèle, apprécié pour son style minimaliste et polyvalent, est aujourd’hui plus accessible pour les amateurs de montres modernes.

une hausse pour la Datejust 36

Le modèle Rolex Datejust 36 référence 126234, en revanche, a vu son prix augmenter ces derniers mois, suggérant un retour en force pour les montres habillées. Sa taille classique et son design intemporel lui confèrent une popularité grandissante, particulièrement auprès des acheteurs recherchant un modèle élégant pour toutes les occasions.

Même les modèles Daytona et Milgauss voient leur prix baisser

Les baisses de prix affectent même des modèles habituellement très prisés, comme les Rolex Daytona et Milgauss. Cette tendance montre que le marché est actuellement favorable pour les acheteurs, même pour les pièces discontinuées.

la Daytona 116500LN en baisse de 5,27 %

La Rolex Daytona en acier, bien que toujours vendue à un prix largement supérieur au tarif officiel, enregistre une baisse de 5,27 % sur trois mois pour la référence 116500LN sortie en 2016. Bien qu’il reste difficile de trouver ce modèle, les prix se stabilisent, ce qui pourrait encourager les acheteurs à saisir cette opportunité.

la Rolex Milgauss 116400GV à prix réduit

Modèle discontinué mais recherché, la Rolex Milgauss 116400GV a vu son prix chuter de 7,56 % récemment. Les modèles discontinués sont souvent très demandés par les collectionneurs, mais cette baisse suggère un marché moins tendu, favorable aux acheteurs.

Les points clés à vérifier avant d’acheter une Rolex d’occasion

Si vous envisagez d’acquérir une Rolex d’occasion, il est essentiel de prendre quelques précautions pour faire le meilleur choix possible et éviter les déconvenues.

vérifiez l’état général de la montre

L’état de la montre est primordial pour s’assurer de sa longévité. Inspectez soigneusement le cadran, le boîtier, la lunette et le bracelet. Une montre bien entretenue et peu rayée se revendra aussi plus facilement.

privilégiez les exemplaires avec documents et boîte d’origine

Pour maximiser la valeur de votre investissement, privilégiez les montres accompagnées de leur boîte et de leurs documents d’origine. Ces éléments sont souvent indispensables pour garantir l’authenticité de la montre et renforcer sa valeur de revente.

faites vérifier l’authenticité par un expert

Étant donné la fréquence des contrefaçons dans le secteur des montres de luxe, n’hésitez pas à consulter un expert ou un horloger pour vous assurer de l’authenticité du modèle avant tout achat.

Des perspectives prometteuses pour les acheteurs de Rolex d’occasion

Avec un marché favorable aux acheteurs et des prix en baisse pour de nombreux modèles, 2024 semble être une période idéale pour acquérir une Rolex d’occasion. Que vous soyez intéressé par une Submariner vintage, une GMT-Master II néo-vintage ou une Oyster Perpetual plus récente, le moment est bien choisi pour faire de bonnes affaires. En procédant avec soin et en consultant un expert pour authentifier votre choix, vous pourriez ajouter une montre Rolex iconique à votre collection à un prix imbattable.