Imminente et Innovante : La nouvelle montre Garmin bouscule le marché avant l’arrivée de la Fenix 8

Garmin étoffe sa gamme avec la Forerunner 165, une montre dédiée aux amateurs de course à pied qui cherchent un modèle performant, tout en restant abordable. Découvrez pourquoi ce modèle intermédiaire pourrait séduire les sportifs en quête de qualité et de style.

Garmin surprend avec une nouveauté inattendue

Dans l’univers des montres connectées de sport, Garmin continue d’innover et prépare le lancement de la Forerunner 165. Contrairement aux attentes autour d’une hypothétique Fenix 8, cette nouvelle montre vise spécifiquement les amateurs de course à pied en leur proposant un excellent rapport qualité-prix. Détectée en avant-première par des passionnés d’horlogerie connectée, dont Florian de Fitness Tracker Test, la Forerunner 165 est en cours de développement, comme en témoignent plusieurs listes récemment aperçues sur le site officiel de Garmin.

Ce modèle, bien que modeste en comparaison de la célèbre série Fenix, pourrait bien captiver une audience recherchant à la fois l’efficacité et l’élégance d’un affichage haut de gamme. Découvrons ce que cette montre apporte de nouveau au monde des montres de course.

Design et écran AMOLED : une expérience visuelle enrichie

La Forerunner 165 se démarque par son design compact et son écran haute résolution, une évolution notable pour Garmin. Voici les détails techniques :

Taille compacte : 43 x 43 x 11,6 mm, une montre qui conserve une allure légère et discrète sur le poignet.

: 43 x 43 x 11,6 mm, une montre qui conserve une allure légère et discrète sur le poignet. Écran AMOLED : l’affichage AMOLED offre un rendu de couleurs éclatant, un atout qui améliore l’expérience visuelle, notamment pour les entraînements en extérieur.

: l’affichage AMOLED offre un rendu de couleurs éclatant, un atout qui améliore l’expérience visuelle, notamment pour les entraînements en extérieur. Résolution améliorée : 390 x 390 pixels, garantissant une précision et une netteté optimales, bien supérieures à l’écran memory-in-pixel du modèle Forerunner 55.

Bien que les dimensions soient proches de celles de la Forerunner 55, ce nouvel écran AMOLED introduit une qualité d’affichage rarement vue sur un modèle intermédiaire de Garmin, tout en renforçant l’attrait esthétique et pratique de cette montre pour les sportifs.

Autonomie impressionnante malgré l’écran amoled

Le passage à un écran AMOLED, connu pour sa consommation énergétique, pourrait laisser présager une autonomie réduite. Cependant, Garmin semble avoir optimisé la batterie de la Forerunner 165 pour offrir une performance de longue durée.

Autonomie : jusqu’à 11 jours en mode smartwatch, un excellent résultat pour une montre dotée d’un écran énergivore.

: jusqu’à 11 jours en mode smartwatch, un excellent résultat pour une montre dotée d’un écran énergivore. Comparaison avec le Forerunner 55 : la Forerunner 55 atteignait 14 jours, mais la Forerunner 165 reste bien au-dessus de nombreux modèles concurrents.

Cette autonomie prolongée s’avère particulièrement pratique pour les coureurs qui souhaitent utiliser leur montre au quotidien sans avoir à se soucier constamment de la recharge.

Une montre optimisée pour la course à pied mais sans multisport intégré

Là où la Forerunner 165 se distingue nettement de modèles plus complets comme la Forerunner 265, c’est dans la gestion des activités sportives. Conçue avant tout pour la course à pied, elle répond parfaitement aux besoins des coureurs, mais elle reste en retrait en ce qui concerne les activités multisport intégrées.

Pas de mode triathlon : contrairement à la Forerunner 265 qui peut enchaîner plusieurs sports en une seule session (natation, cyclisme et course), la Forerunner 165 permet de suivre chaque sport individuellement, mais sans option de les combiner.

: contrairement à la Forerunner 265 qui peut enchaîner plusieurs sports en une seule session (natation, cyclisme et course), la Forerunner 165 permet de suivre chaque sport individuellement, mais sans option de les combiner. Taille unique : alors que la Forerunner 265 est disponible en deux tailles, la Forerunner 165 sera proposée en taille unique, ce qui pourrait limiter les options pour les utilisateurs recherchant une montre plus petite ou plus large.

Cette montre s’adresse donc avant tout aux coureurs, offrant une simplicité bienvenue sans le poids de fonctionnalités supplémentaires dont ils n’auraient pas forcément besoin.

Des caractéristiques à confirmer dans l’attente de l’annonce officielle

Malgré les informations disponibles, Garmin n’a pas encore officiellement annoncé la Forerunner 165. La prudence est donc de mise concernant certains détails, qui pourraient évoluer d’ici le lancement. Il n’est pas rare que Garmin modifie ou retire certains produits avant même leur commercialisation, comme ce fut le cas pour une édition limitée de la série Instinct 2.

Cependant, toutes les indications actuelles pointent vers un modèle fiable et attractif pour les coureurs, offrant des fonctionnalités avancées et une autonomie renforcée. Les amateurs de course à pied pourront bientôt accéder à un nouveau modèle Garmin alliant modernité et praticité à un prix plus abordable que celui des modèles Fenix.

La forerunner 165, une promesse d’innovation pour les passionnés de running

La Forerunner 165 semble s’imposer comme une montre prometteuse dans la gamme Garmin. Avec son design compact, son écran AMOLED et son autonomie prolongée, elle pourrait bien satisfaire les attentes des coureurs avides de technologie et de performances. Pour les sportifs souhaitant investir dans un modèle fonctionnel sans se tourner vers les options multisport plus coûteuses, la Forerunner 165 représente une excellente alternative.

En attendant son lancement officiel, il est probable que cette nouvelle venue dans la gamme Garmin suscite un engouement notable et séduise les passionnés de course à pied, impatients de découvrir un modèle alliant élégance et efficacité.